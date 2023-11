Rafael van der Vaart is lovend: ‘Zij vormen de toekomst van Oranje’

Woensdag, 15 november 2023 om 10:00 • Laatste update: 10:36

Rafael van der Vaart heeft geen enkele twijfel welke drie spelers in de toekomst voor succes moeten zorgen bij het Nederlands elftal. In zijn nieuwste column in De Telegraaf legt de oud-middenvelder de selectie tegen de meetlat en heeft daarbij lovende woorden voor Cody Gakpo, Xavi Simons en Noa Lang.

"Zij vormen de toekomst van Oranje", aldus Van der Vaart. "Ik heb het al vaker gezegd, die drie hebben heel veel potentie. Misschien komt het toernooi in Duitsland (het EK, red.) nog iets te voeg om te pieken voor hen, maar op de lange termijn ziet het er echt goed uit met deze jongens."

Tijdens de huidige interlandperiode - Oranje speelt zaterdag tegen Ierland en dinsdag tegen Gibraltar - kan bondscoach Ronald Koeman geen beroep doen op Lang. De buitenspeler van PSV is geblesseerd en ontbreekt in de selectie.

Lang behoort samen met Gakpo en Simons tot de 'smaakmakers' bij Oranje, aldus Van der Vaart. "Het enige probleem is dat ze allemaal het liefst vanaf links spelen", plaatst de 109-voudig international een kanttekening. "Voor Nederland is het nu alleen te hopen dat Memphis er nog bij komt. Hopelijk is hij straks weer fit."

Brobbey

Tot slot gaat Van der Vaart in op de kritiek die Koeman leverde aan het adres van Brian Brobbey. "Je moet als speler nooit te lang blijven hangen in een discussie. Ik kreeg ooit ook kritiek van Koeman. We hebben zelfs ruzie gehad. Wesley (Sneijder, red.) ook, die stak zelfs zijn middelvinger een keer op. Maar je bent prof en je gaat weer door."

Volgens Van der Vaart heeft Brobbey één probleem. "Dat hij in een vreselijk elftal speelt. Ajax heeft een heel goede spits aan hem. Het zit niet mee met scoren, maar afronden kun je trainen. Het is nooit te laat. Hij speelt verder geweldig en moet alleen rustig worden voor de goal."

Zowel Brobbey als Steven Bergwijn bleek maandag bij medisch onderzoek in Zeist niet fit genoeg voor de komende interlandperiode en zijn om die reden afgehaakt. Koeman riep Thijs Dallinga op als vervanger. Zaterdag moet blijken of de spits van Toulouse meteen het vertrouwen krijgt.