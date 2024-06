Rafael van der Vaart geniet van Wout Weghorst in Oranje: ‘Hij is dé man op dit moment’

Het Nederlands elftal is zondagmiddag door het oog van de naald gekropen bij het openingsduel op het EK tegen Polen (2-1). Invaller Wout Weghorst was nodig om Oranje de belangrijke drie punten te schenken. De spits van Burnley bewees daarmee andermaal zijn waarde als invaller.

Oranje had het lange tijd moeilijk met Polen. De ploeg van Ronald Koeman speelde behoorlijk, maar liet veel kansen onbenut. Tien minuten voor tijd bracht Koeman Weghorst binnen de lijnen voor Memphis Depay en dat bleek een gouden greep.

"Het is ongelooflijk", begint Rafael der Vaart zijn analyse bij de NOS. "We zeiden al tegen elkaar: 'Rustig aan, Woutje komt erin en dan komt het goed.' Dit is toch prachtig man?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van der Vaart begint spontaan te stralen als hij over Weghorst vertelt. "Als je ook ziet hoe alle mensen in het stadion reageren als hij binnen de lijnen komt. Het is ongelooflijk, maar hij is dé man op dit moment."

Ook collega-analist Pierre van Hooijdonk bewondert Weghorst. "Ik heb bij vorige interlands al gezegd dat de magneet van Weghorst werkt. Het is altijd makkelijk als je zo'n iemand op de bank hebt zitten."

"Die bal van Aké wordt aangeraakt, waardoor hij in een ruimte valt", gaat Van Hooijdonk verder. "Dat hij daar is, is geen toeval. Dat is instinct. Het is spitseninstinct dat je op dat moment daar loopt."

Het was niet voor het eerst dat Weghorst als invaller het verschil maakte voor Oranje. Ook tegen Canada en IJsland was de spits trefzeker. Weghorst staat nu op 11 goals in 33 interlands. Zeven keer scoorde hij als invaller.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties