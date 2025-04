Rafael van der Vaart durft het aan en vergelijkt uitblinker Eredivisie met legendarische middenvelder

Het is dit seizoen al veelvuldig gegaan over Luciano Valente (21), diens ontwikkeling bij FC Groningen en vermeende interesse van Feyenoord en Ajax. Rafael van der Vaart deed er zondagavond een schepje bovenop bij Studio Voetbal.

Bij het voetbalpraatprogamma van de NOS ontstaat een discussie over welke middenvelder Feyenoord beter kan aantrekken komende zomer: Valente of Sem Steijn (23).

De topscorer van FC Twente geniet, in tegenstelling tot zijn ‘concurrent’ bij Groningen, concrete belangstelling van de Rotterdamse topclub. Volgens verschillende bronnen meldde Feyenoord zich onlangs in de Grolsch Veste om te praten over een transfer van Steijn.

Rafael van der Vaart vindt de goaltjesdief van Twente ‘echt een Feyenoord-voetballer’. “Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik Valente echt een hele goed voetballer vindt.”

Door zijn ‘afgezakte kousjes’ doet de creatieveling uit Groningen Van der Vaart denken aan Rui Costa. De Portugese legende kwam uit voor onder meer Benfica en AC Milan en speelde 94 interlands.

“Ken je die nog?”, vraagt Van der Vaart aan zijn tafelgenoten. “Heerlijk. Nou overdrijf ik een beetje, maar daar heeft Valente wel wat van weg.”

De jonge stilist beschikt in de Euroborg over een tot medio 2028 lopend contract, dat hij in de zomer van vorig jaar ondertekende. FC Groningen kan dus hoog in de boom gaan zitten tijdens eventuele transferonderhandelingen.