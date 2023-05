Rafael Leão verliest race tegen de klok en mist Milanese kraker in CL

Woensdag, 10 mei 2023 om 19:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:00

De opstellingen van AC Milan en Internazionale zijn bekend voor het eerste duel in de halve finale van de Champions League. Een flinke tegenvaller voor Milan is het ontbreken van de geblesseerde uitblinker Rafael Leão. Bij Inter zijn er basisplaatsen voor André Onana en Denzel Dumfries en start Stefan de Vrij wederom als bankzitter. De wedstrijd in het San Siro begint om 21.00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Select.

Trainer Stefano Pioli kiest voor Mike Maignan op doel, met voor in de verdediging van rechts naar links Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori en Theo Hernández. Sandro Tonali en Rade Krunic moeten zorgen voor de balans op het middenveld van de thuisclub, terwijl de aanvallende impulsen worden verwacht van Brahim Díaz, Ismaël Bennacer en Alexis Saelemaekers. Olivier Giroud is de aanvalsleider bij Milan, dat in de kwartfinale over twee duels te sterk was voor de Italiaanse kampioen Napoli.

Inter-coach Simone Inzaghi kiest voor 3-5-2-systeem in het San Siro. Onana is de doelman van dienst en in de verdediging opereren van rechts naar links Matteo Darmian, Francesco Acerbi en Alessandro Bastoni. Dumfries begint als meest rechtse middenvelder en op het middenrif is verder plaats voor Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan en Federico Dimarco. Lautaro Martínez en Edin Dzeko moeten voorin zorgen voor het gevaar. De Vrij begint net als afgelopen weekeinde tegen AS Roma (0-2 winst) op de bank.

Milan kent een niet al te beste voorbereiding op het heenduel met Inter. Hoewel de wedstrijd tegen Lazio met 2-0 werd gewonnen, raakte Leão al vroeg in dat duel geblesseerd en werd er daarvoor gelijkgespeeld tegen Cremonese (1-1) en AS Roma (1-1). Hoopgevend is echter dat Milan in Europees verband nog nooit verloor van Inter (W2, G2). De laatste keer dat de twee grootmachten elkaar troffen in de halve finales van de Champions League, was in 2005. Milan was eerst met 2-0 te sterk, waarna de terugwedstrijd bij een 0-1 voorsprong voor i Rossoneri gestaakt werd. Milan-doelman Dida werd geraakt door een brandende fakkel uit het publiek en arbiter Markus Merk zag geen andere optie dan de wedstrijd te staken: 0-3 voor Milan.

Onder meer Jaap Stam, Andy van der Meijde en Clarence Seedorf zagen het in 2005 volledig misgaan.

Inter gaat het tweeluik met veel vertrouwen tegemoet. I Nerazzurri wonnen hun laatste vier duels in de Serie A en rekenden tussendoor in de halve finale van de Coppa Italia vrij moeiteloos af met Juventus (1-0). Bovendien is Inter dit seizoen de bovenliggende ploeg in de onderlinge ontmoetingen. Milan won in de vijfde speelronde nog wel met 3-2, maar de Supercoppa ging op overtuigende wijze naar Inter (0-3). Daarnaast werd er dankzij Martínez ook in de competitie revanche genomen (1-0). Pioli moet het nog altijd stellen zonder Milan Skriniar, die er al een tijd uitligt wegens een rugblessure. Echter, ook zonder de naar PSG vertrekkende Slowaak staat Inter defensief uitstekend. In zijn laatste vijf duels slikte het maar één goal.

Opstelling AC Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernández; Tonali, Krunic; Díaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud

Opstelling Internazionale: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Dzeko.