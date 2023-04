Rafael Leão bewijst andermaal zijn klasse en bezorgt Milan belangrijke zege

Zondag, 23 april 2023 om 20:03 • Jonathan van Haaster

AC Milan heeft in eigen huis gedaan wat het moest doen met het oog op een klassering in de top vier van de Serie A. De ploeg was trainer Stefano Pioli speelde niet altijd even overtuigend, maar dankzij een dubbelslag van Rafael Leão werd het 2-0 tegen Lecce. In de eerste helft kwamen i Rossoneri goed weg, nadat Lameck Banda een reuzenkans onbenut liet. Het was echter Milan dat de klok sloeg in het eigen San Siro. Door de overwinning neemt Milan de vijfde plaats weer over van Internazionale, dat eerder op de zondag won. Milan staat in punten gelijk met AS Roma, dat maandag pas in actie komt tegen Atalanta. Lecce staat zestiende, twee punten boven de streep.

Aan de kant van Milan kon Pioli niet beschikken over de geblesseerden Tommaso Pobega en Olivier Giroud. Daarnaast was Davide Calabria geschorst. Desondanks stond er een sterk elftal. Zo moesten Leão, Brahim Díaz en Junior Messias en Ante Rebic voorin voor de doelpunten zorgen. Sandro Tonali en Rade Krunic stonden centraal op het middenveld, terwijl linksback Theo Hernández voor de nodige aanvallende impulsen moest zorgen.

Tonali zorgde voor het eerste gevaar van de wedstrijd middels een van richting veranderd afstandsschot, waar Wladimiro Falcone ternauwernood een antwoord op had. Na een klein kwartier spelen dacht Milan een strafshop te krijgen. Hernández werd gevloerd door Federico Baschirotto, die echter eerst de bal speelde. Scheidsrechter Daniele Chiffi bekeek de beelden en trok de strafschop in. Enkele minuten later kwam Milan bijzonder goed weg. Een puike voorzet van Valentin Gendrey kwam bij de tweede paal perfect terecht bij Banda, die zijn kopbal van vlak voor het doel tegen de paal zag belanden. Milan reeg de kansen bepaald niet aaneen, maar kwam vlak voor rust toch op voorsprong. Tonali had een uitstekende voorzet in huis richting de tweede paal, waar Leão klaarstond om binnen te knikken: 1-0.

Na rust werd het spel er niet veel beter op. Milan domineerde, maar tot echt grote kansen kwam het in eerste instantie niet. Zo probeerde Díaz het twee keer met schoten, die werden gekeerd door de verdediging en Falcone. Lecce was aanvallend onmachtig, maar kwam twintig minuten voor tijd plots dichtbij. Gabriel Strefezza probeerde het met een fraai afstandsschot, dat door Mike Maignan overgetikt kon worden. Aan de andere kant had Leão een wippertje in huis, maar de Portugees zag zijn inzet van vlak voor het doel over gaan. Ogenblikken later was het alsnog raak voor de vleugelspeler. Vanaf eigen helft snelde hij richting de zestien en na een enkele schaar schoot hij door de benen Baschirotto in de verre hoek raak: 2-0. Pierre Kalulu liet in de slotfase nog na voor de 3-0 te zorgen: hij stuitte op Falcone.