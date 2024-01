Raakt Bosz nog een speler kwijt? ‘Speler van PSV in Frankrijk op het lijstje’

Armando Obispo is op de radar verschenen bij FC Lorient, zo weet de Franse journalist Santi Aouna te melden. De verdediger van PSV komt nauwelijks voor in de plannen van Peter Bosz en heeft interesse gewekt van de Franse club.

Lorient ziet Obipso als back-up, mocht de overstap van Nathaniel Adjei geen doorgang vinden. De Ghanese verdediger van Hammarby IF geldt als eerste keuze voor de Franse club. Lorient moet echter veel concurrentie dulden in de strijd om Adjei.

Volgens de Zweedse journalist Anel Advidc zien ook LOSC Lille, FC Toulouse en Feyenoord de komst van de boomlange Ghanees wel zitten. Uit navraag van 1908.nl bleek echter dat van concrete interesse van Feyenoord geen sprake is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Als een deal tussen Hammarby en Lorient niet tot stand komt, dan schakelt de club waar onder meer Benjamin Mendy onder contract staat, door naar Obispo. Volgens Transfermarkt is hij 4,5 miljoen euro waard.

Obispo kampte dit seizoen met een knieblessure, waar hij pas in november van herstelde. Sindsdien deed Bosz nauwelijks een beroep op hem en is hij voorbijgestreefd door André Ramalho en Jerdy Schouten. Ook beschikt PSV nog over de geblesseerde Armel Bella-Kotchap.

Ondanks het feit dat Obispo niet voorkomt in de plannen van Bosz, is het nog maar de vraag of de 24-jarige mandekker mag vertrekken. Bosz zei tijdens het trainingskamp van PSV vorige maand dat hij de groep liever bij elkaar houdt.

Yorbe Vertessen heeft echter wel al groen licht gekregen van de clubleiding van de Eindhovense club. Hij wilde elders meer minuten maken en mag vertrekken. Union Berlin lijkt zijn volgende club te gaan worden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties