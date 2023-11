Quinten Timber ontving in de rust opmerkelijk appje van broer Jurriën

Zondag, 12 november 2023 om 21:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:08

Quinten Timber ontving zondag halverwege Feyenoord - AZ een appje van zijn broer Jurriën. De verdediger van Arsenal, die lang moet revalideren vanwege een zware blessure, feliciteerde de middenvelder van Feyenoord niet met zijn fraaie doelpunt. Nee, hij waarschuwde zijn broer juist om op te passen na de gele kaart die kort voor rust werd gegeven.

"Je hebt je telefoon in je hand. Heeft Jurriën je nou geappt?", wil verslaggever Joep Schreuder van de NOS na afloop van de minieme zege van Feyenoord weten. "Ja, hij appte al in de rust", antwoordt de matchwinner. "Hij zei toen: 'Kijk maar uit met je gele kaart'. Maar dat wist ik al, dat ik iets rustiger aan moest doen in de tweede helft. Maar uiteindelijk is het goed afgelopen."

Quinten Timber reageerde kort voor het rustsignaal op een opstootje en kreeg daarom een gele kaart voorgehouden door arbiter Danny Makkelie. "Jurriën stuurt mij altijd een app voor coaching en wat ik beter kan doen. Ik kijk dan heel snel en leg mijn telefoon daarna snel weer weg", legt de controleur uit aan Schreuder, die enigszins verbaasd lijkt door het feit dat de Feyenoorder rondom duels appjes krijgt van zijn broer.

Feyenoord deelt de eerste klap uit! Quinten Timber rost de bal achter Mathew Ryan ??#feyaz pic.twitter.com/Z7PXCLWRVm — ESPN NL (@ESPNnl) November 12, 2023

Oranje

Dat Ronald Koeman geen uitnodiging verstuurde voor de aankomende interlands van Oranje, zit Timber niet dwars. "Nee. Ik zat sowieso niet in de voorselectie. Maar wat ik net al bij ESPN zei: het gaat er uiteindelijk om dat je jezelf laat zien. Ik denk dat zulke wedstrijden (tegen AZ, red.) wel helpen, als je belangrijk kan zijn voor het team."

"Aan mij om zo door te gaan, en dan heb ik alle vertrouwen erin dat het vanzelf komt", aldus de strijdbare Timber, die nog niet voor het Nederlands elftal speelde maar in de afgelopen jaren wel tot 39 jeugdinterlands kwam voor diverse vertegenwoordigde jeugdelftallen van de KNVB.

Fraaie goal

Het fraaie doelpunt tegen AZ komt uiteraard ook ter sprake in het interview na afloop. Timber gleed weg tijdens zijn poging. "Maar ik raakte de bal wel lekker", benadrukt de doelpuntenmaker. "Ik voelde direct al dat die weleens kon binnenvallen."

Timber is blij met de goal, maar net zo tevreden met de teamprestatie. "Het stond vandaag heel goed. We hebben vaker wedstrijden gehad dat we weinig weggaven, maar de laatste paar wedstrijden was het iets meer dan normaal. Na de nederlaag (tegen Lazio, red.) moesten we ons revancheren als topclub en als topteam."