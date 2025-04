Quinten Timber geeft update over zijn fitheid: ‘Ik hoop zelf dan terug te keren'

Quinten Timber is volop bezig met revalideren van de zware knieblessure die hij opliep in het Champions League-duel tegen AC Milan. De aanvoerder van Feyenoord laat in gesprek met de clubpodcast De klank van weten hoe het ervoor staat met zijn herstel.

Timber liep de blessure op aan zijn linkerknie thuis tegen AC Milan in De Kuip. De middenvelder landde met een overstrekte knie ongelukkig in het gras, waardoor het gewricht een forse klap te verwerken kreeg.

De middenvelder, die daarna nog door leek te kunnen voetballen, moest uiteindelijk toch vroegtijdig de strijd staken. Medisch onderzoek wees uit dat een operatie noodzakelijk was voor een goed en zo spoedig mogelijk herstel. Timber komt daardoor dit seizoen niet meer in actie voor Feyenoord.

“Het gaat met mij en mijn knie goed. Ik zit er goed in, met mijn knie gaat het ook best wel goed. Het gaat natuurlijk nog wel even duren”, laat de international weten.

De aanvoerder van Feyenoord vertelt vervolgens over het moment. “Ik heb het moment teruggezien. Het was ook de gedachte van iedereen: ai ai, dat zag er niet goed uit. Voor mijn gevoel in het veld was het best nog wel oké, het was vooral de schrik. Alleen na vijf minuten was het wel al heel snel: dit gaat niet verder. Toen ben ik eruit gegaan.”

Timber had vervolgens al snel door dat het foute boel was. “Ik heb daarna nog twintig minuten op de bank gezeten. Op het moment dat ik naar de kleedkamer liep wist ik dat het goed fout was. Een paar dagen erna heb ik het filmpje teruggezien, en dat zag er wel heftig uit. Sindsdien heb ik het niet meer gekeken. Nu kan ik het niet meer terugzien. Ik moet eraan werken, want ook als ik het veld in ga, moet ik vrijuit kunnen spelen.''

De 23-jarige middenvelder doet er alles aan om snel terug te keren. “Ik hoop zelf ergens in de zomer, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik ben zelf ook iemand die van week tot week beter wil worden, en niet te ver vooruit wil kijken. Dus ik hoop ergens in de zomer”, sluit hij af.