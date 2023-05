Quincy Promes wordt vervolgd voor cocaïnesmokkel van honderden kilo's

Dinsdag, 30 mei 2023 om 16:55 • Laatste update: 17:12

Quincy Promes wordt vervolgd voor de invoer van twee partijen van honderden kilo’s cocaïne, zo meldt Het Parool. De drugs werden in 2020 in de haven van Antwerpen onderschept. Promes staat buiten de drugskwestie ook al terecht als verdachte van poging tot moord op zijn neef in juli 2020 op een bedrijfsfeest in Abcoude.

Promes werd door het Openbaar Ministerie eerder al gelinkt aan cocaïnesmokkel, nu is dus het besluit genomen om over te gaan tot vervolging voor de invoer van twee partijen coke. Het gaat om een transport van 650 kilo cocaïne en een van 720 kilo. Robert Malewicz, de advocaat van Promes, wil niet op de nieuwe vervolging reageren. “Ik zal tijdens de zitting van aanstaande maandag een nadere toelichting geven”, aldus de raadsman.

Ook wordt Promes verdacht van deelname aan een criminele organisatie en huiselijk geweld. Hij wordt door het OM ook gelinkt aan een ripdeal van vierhonderd kilo cocaïne, zo werd begin dit jaar bekend in het Algemeen Dagblad. Promes zou 250.000 euro hebben betaald aan vermeende drugshandelaar Piet Wortel. Dit zou gaan om een schuld nadat bij laatstgenoemde coke zou zijn gestolen.

De aanvaller van Spartak Moskou wordt als bekend ook verdacht van poging tot moord op zijn neef, die hij in de nacht van 24 op 25 juli 2020 bij een bedrijfsfeest in Abcoude in zijn knie zou hebben gestoken. De vleugelspits bekende die daad in een getapt telefoongesprek, waarvan de inhoud al eerder uitlekte. De neef van Promes daagde de vleugelspits voor de rechter wegens poging tot moord. Hoewel Promes dat motief volgens het Openbaar Ministerie wel degelijk kenbaar maakte tijdens en na de steekpartij, is er volgens justitie onvoldoende reden om aan te nemen dat dat gemeend was. Ook nam Promes naar oordeel van het OM niet het aanmerkelijke risico dat zijn neef zou overlijden, omdat hij hem in zijn been raakte.

Het slachtoffer van Promes werd geraakt in een belangrijke pees, waardoor hij zijn linkerbeen lange tijd niet kon gebruiken. De man kan niet meer hurken of rennen en lijdt bovendien aan posttraumatische stressstoornis. Begin maart werd bekend dat het OM twee jaar cel tegen de aanvaller eist. Promes was zelf niet bij de strafzaak aanwezig. De aanvaller lijkt überhaupt niet van plan om in de nabije toekomst voet op Nederlandse bodem zetten, om vervolging te voorkomen. Promes speelt bij Spartak Moskou in Rusland en dat land heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland.