Quincy Promes onderweg naar Nederland

Quincy Promes is onderweg naar Nederland, zo meldt De Telegraaf. De voetballer wordt uitgeleverd aan ons land en tijdens de vlucht bewaakt door personeel van de Koninklijke Marechaussee.

“Na het landen van het huurvliegtuig, een Challenger 604, wordt Promes overgebracht naar een huis van bewaring. Hij zal daar beginnen met het uitzitten van zijn straf wegens het neersteken van zijn neef (anderhalf jaar) en betrokkenheid bij cocaïnesmokkel (zes jaar). Als de straffen in hoger beroep gehandhaafd blijven, zal hij op zijn vroegst in 2030 weer voorwaardelijk vrij komen", aldus John van den Heuvel.

Eerst was het plan om Promes met een lijnvlucht naar Nederland te halen, maar daar werd van afgezien. “De kans dat Promes aan boord door toeristen zou worden gefotografeerd werd te groot geacht. Ook speelden veiligheidsrisico’s een rol.”

“Uiteindelijk viel de keus op een gecharterde privéjet, die de belastingbetaler wel ruim een ton kost. Het gekozen toestel heeft veertien zitplaatsen en kan zonder tussenstop 7700 kilometer vliegen. Het heeft een kruissnelheid van 830 kilometer per uur.”

Promes werd acht dagen geleden gearresteerd in zijn woning in Dubai. De Nederlander ging even daarvoor in gesprek met RTL Boulevard in op zijn situatie. ''Ik ga niet liegen dat ik Nederland erg mis en graag terug wil komen. Er wordt ook al heel vaak gezegd dat ik op de vlucht ben, maar ik probeer al een tijd contact te maken met justitie om het op te lossen'', zo verklaarde hij.

''Ik had te maken met contractuele verplichtingen naar mijn club Spartak Moskou. Toen ik erachter kwam dat mijn zaak liep in Nederland was ik al uitlandig, dus was het voor mij lastig om die keuze te maken en naar Nederland af te reizen. Ik kan niet in de hand bijten die me voedt op dat moment. Zo zit ik niet in elkaar.''

Voor het neersteken van een neef op een familiefeest in Abcoude in 2020 kreeg Promes anderhalf jaar celstraf. Vanwege grootschalige drugshandel kwam daar nog eens een gevangenisstraf van zes jaar bij. Promes weigerde overigens te zeggen dat hij schuldig is. ''Dat zijn inhoudelijke vragen waar ik geen uitspraak over kan doen, op advies van mijn advocaat.''