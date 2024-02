‘Quincy Promes toonde gedragsveranderingen na veroordeling tot 6 jaar cel’

Quincy Promes was 'stiller' en vaker afwezig bij de training van Spartak Moskou nadat hij in Nederland tot zes jaar cel werd veroordeeld. Dat concludeert Relevo op basis van gesprekken met personen dicht bij de vleugelaanvaller.

Promes bereidt zich momenteel voor op de hervatting van de Russische competitie. Na een lange winterstop staan in het eerste weekend van maart de eerste wedstrijden van het nieuwe kalenderjaar op het programma. Spartak Moskou neemt de vijfde plek in, op acht punten achterstand van koploper Krasnodar.

Hoewel Promes volgens Relevo volledig gefocust is op de seizoenshervatting, vertoonde hij naar verluidt wel mutaties in zijn gedrag. "In de dagen vóór de veroordeling was hij vaker afwezig tijdens de training", schetst het Spaanse medium.

Zij beroepen zich op informatie van bronnen uit de omgeving van de speler, die allen niet bij naam in het stuk genoemd wilden worden. "Hij is stiller geweest dan normaal. Hij is een heel actief persoon, een leider", vertellen zij aan het blad.

"Hij heeft een extreem sterke mentaliteit. Hij weet dat alles wat hij in zijn leven heeft bereikt, gebaseerd is op inspanning en het vechten tegen tegenslagen. En hij zal zo doorgaan", verzekeren zij aan de nieuwssite.

Ter illustratie van zijn sterke mentaliteit haalt Relevo het voorbeeld aan van de laatste vriendschappelijke wedstrijd van Spartak Moskou. Het oefenpotje tegen FC Kairat stond gepland op 14 februari, kort na zijn veroordeling. Promes was overigens zelf niet aanwezig bij de uitspraak van de rechtbank.

Spartak won dat duel met 6-0. Promes scoorde tweemaal. Voorafgaand aan het potje wilde Promes met al zijn teamgenoten en de technische staf praten om te laten weten dat hij ondanks de uitspraak van de rechtbank wilde spelen.

Vorige week veroordeelde de rechtbank in Amsterdam Promes tot 6 jaar cel voor zijn rol bij de invoer van twee grootschalige partijen cocaïne. Tegen de vijftigvoudig international van Oranje was in eerste instantie liefst 9 jaar cel geëist.

De voormalig buitenspeler van onder meer FC Twente, Ajax en Sevilla stond terecht voor zijn betrokkenheid bij de invoer van ruim 1.350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Promes kreeg in juni 2023 bovendien al 1,5 jaar celstraf voor het neersteken van een andere neef tijdens een familiefeest in Abcoude. Daartegen ging de hoofdstedeling ook al in beroep.

