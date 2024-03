Quincy Promes roert zich vanuit Dubai op Instagram-pagina van Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Quincy Promes, die zich roert op de Instagram-pagina van Ajax.

Promes zit nog altijd vast in de Verenigde Arabische Emiraten, nadat hij eerder deze week in Dubai werd aangehouden. De aanvaller zou betrokken geweest zijn bij een verkeersongeluk en daarna gevlucht zijn van de plaats delict.

Promes heeft ogenschijnlijk wel gewoon toegang tot zijn telefoon en het internet, daar de Oranje-international zich zondagmiddag meldt onder een Instagram-post van zijn voormalig werkgever Ajax.

De Amsterdammers plaatsten een foto van Simon Tahamata, van wie Ajax voorafgaand aan het duel met FC Utrecht (2-0 winst) afscheid nam. "Bedankt, Simon Tahamata", schrijft de club op het sociale media-kanaal.

Spartak Moskou-speler Promes kijkt, zo lijkt het, met warme gevoelens terug op het samenwerken met de jeugdtrainer. De vijftigvoudig international reageert met twee emoji's van een hartje.

