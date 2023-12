Quincy Promes loopt groot risico met trip naar Verenigde Arabische Emiraten

Quincy Promes gaat met Spartak Moskou op trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten, zo maakt de club bekend. De huidige nummer vijf van de Russische competitie meldt dat Promes eerder dit jaar al eens in het land in het Midden-Oosten is geweest en daar geen risico liep op opgepakt te worden. Volgens het Algemeen Dagblad kunnen de Verenigde Arabische Emiraten echter wel degelijk door Nederland gezochte criminelen oppakken en uitleveren.

Spartak vertrekt op 22 januari naar het Aziatische land voor een trainingskamp ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Op de lijst met spelers die meegaan staat ook de naam van Promes.

In Nederland wordt de 31-jarige aanvaller gezocht, daar hij enige tijd geleden werd veroordeeld voor het neersteken van zijn neef. Daarnaast wordt Promes ervan verdacht betrokken te zijn bij het inkopen van honderden kilo's cocaïne.

Tijdens het lopen van die rechtszaken bleef de ex-Ajacied in Rusland, waar hij niet zal worden opgepakt of uitgeleverd. Promes miste hij eerder al enkele buitenlandse trainingskampen van zijn club, vermoedelijk omdat hij zonder het risico opgepakt te worden in Rusland kan verblijven.

Eerder dit jaar was de vijftigvoudig international van Oranje dus al eens in de Verenigde Arabische Emiraten en dat bezoek verliep zonder problemen. Volgens Russische media heeft dat te maken met het feit dat het verblijf van Promes onopgemerkt bleef en het is dus maar de vraag of hij tijdens het trainingskamp ook risicoloos in het Midden-Oosten kan verblijven.

"De Emiraten kunnen op verzoek van Nederland wel degelijk gezochte criminelen oppakken en op het vliegtuig zetten naar Nederland. Hoe concreet de plannen van Spartak zijn om Promes mee te nemen, is dan ook niet helemaal duidelijk, maar hij staat op de lijst", aldus het Algemeen Dagblad.

Promes staat sinds februari 2021 onder contract in Rusland. Spartak nam de aanvaller destijds over van Ajax. Eerder speelde Promes voor onder meer FC Twente en Go Ahead Eagles.

