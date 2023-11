Quincy Promes krenkt zijn neergestoken neef in rechtszaal: ‘Wil je het zien!?’

Maandag, 6 november 2023 om 17:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:49

Quincy Promes is absoluut niet bereid om met zijn neergestoken neef Esajas tot een schikking te komen in de civielrechtelijke procedure. De 31-jarige aanvaller van Spartak Moskou houdt opmerkelijk genoeg zijn onschuld vol en is niet bereid om de schadevergoeding te betalen waartoe hij al in juni 2022 veroordeeld werd.

De civiele rechter oordeelde anderhalf jaar geleden dat Promes schuldig is aan het neersteken van zijn neef op een bedrijfsfeest in Abcoude. De voormalig Ajacied zegt zijn neef niets te hebben aangedaan en ging in hoger beroep. Die zaak diende maandag bij het gerechtshof in Amsterdam.

Promes houdt zich al jaren schuil in Rusland en was dan ook niet aanwezig. De vijftigvoudig Oranje-international liet zich in Amsterdam vertegenwoordigen door drie advocaten. De verdediging bepleitte opnieuw de onschuld van Promes.

De advocaten trekken zelfs het letsel van Esajas in twijfel. "De getoonde foto's zouden ook van iemand anders kunnen zijn", zo tekende het Algemeen Dagblad op vanuit de rechtbank.

Esajas, die zelf aanwezig was bij de zaak, reageerde verbolgen. "Wil je het zien!?", riep hij. "Sorry dat mijn cliënt geïrriteerd reageert", voegde zijn advocaat Yehudi Moszkowicz direct toe. Esajas ging verder: "Ik ben geïrriteerd en niet zo’n beetje ook... pfff." Om even later nogmaals te roepen: "Wil je het zien!?"

De bewijzen tegen Promes zijn overweldigend. Advocaat Moszkowicz twijfelt er dan ook niet aan dat Promes uiteindelijk zal moeten betalen. "Uitstel van executie", noemde de raadsman het.

Promes is dus al civielrechtelijk veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, maar de hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld. Het hof adviseerde de advocaten van Promes maandag met klem om te schikken met de neergestoken neef. Promes werd daarop gebeld en liet vanuit Rusland weten dat absoluut niet van plan te zijn, omdat hij zijn neef 'niets heeft misdaan'.

In juni van dit jaar werd Promes ook strafrechtelijk veroordeeld voor de zaak. Ook in die zaak ging Promes direct in beroep. De aanvaller kreeg een gevangenisstraf van anderhalf jaar opgelegd, maar zit al sinds januari 2021 in Rusland en lijkt daardoor onbereikbaar voor justitie in Nederland. Promes staat ook gesignaleerd vanwege de verdenking van betrokkenheid bij drugshandel.

Het gerechtshof doet op 16 januari definitief uitspraak over de vraag of Promes een schadevergoeding moet betalen aan zijn neef. Het precieze bedrag moet daarna in een volgende procedure worden bepaald. Er is al beslag gelegd op een villa van Promes, die geschat wordt op een waarde van 1,2 miljoen euro. De schadeclaim van Esajas zal volgens het AD ook 'richting de miljoen' gaan.