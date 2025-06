'Quincy Promes is nu in Nederland, ik zou niet weten waarom hij niet weer zou kunnen voetballen'

Quincy Promes gaat op 8 juli een verzoek indienen om het hoger beroep in zijn twee strafzaken in vrijheid af te mogen wachten. Dat meldt het Algemeen Dagblad maandagmiddag. Zijn advocaat, Cem Polat, vindt bovendien dat hij zijn carrière als profvoetballer weer op zou moeten kunnen pakken. “Hij is nu in Nederland, ik zou niet weten waarom hij niet weer zou kunnen voetballen.”

Polat vertelt dat het (naar omstandigheden) goed gaat met Promes. “Hij houdt zich goed. Hij wilde al naar Nederland, maar we hadden het liever anders gezien dan deze manier.”

Het AD schrijft dat er op 8 juli een pro-formazitting is in de twee strafzaken waar Promes voor veroordeeld is. Polat zal dan opnieuw proberen om zijn cliënt uit voorlopige hechtenis te krijgen.

“De uitspraak van het gerechtshof van 10 juni liet daar ruimte voor: toen werd het afgewezen, omdat niet duidelijk was in welk land Promes zijn carrière dan zou voortzetten en of hij dan bereikbaar zou zijn”, aldus de advocaat.

“Het was dus onduidelijk hoe ons voorstel vorm zou moeten krijgen. Maar nu is hij hier. Hij zou in elk land binnen de EU waar hij zo uitgeleverd zou kunnen worden, kunnen voetballen, onder voorwaarden. En op zijn minst zou dat in Nederland kunnen. Wij gaan dat 8 juli nog eens goed proberen uit te leggen.”

Voor het neersteken van een neef op een familiefeest in Abcoude in 2020 kreeg Promes anderhalf jaar celstraf. Vanwege grootschalige drugshandel kwam daar nog eens een gevangenisstraf van zes jaar bij.