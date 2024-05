Quincy Promes geeft teken van leven, maar is allesbehalve met voetbal bezig

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Quincy Promes, die in Dubai nog steeds allesbehalve met voetbal bezig is.

Rapper Fatah, die bekendstaat om zijn masker en maandelijks bijna 400.000 luisteraars op Spotify heeft, deelt een video van Promes tijdens een studiosessie. Op de achtergrond is te zien dat het duo te gast is bij Le Dome Records, een professionele muziekstudio in Dubai.

Beelden van Promes in de studio van Le Dome Records.

Waar veel voetbalvrienden van Promes zich opmaken voor het EK, lijkt de 32-jarige Amsterdammer zich deze zomer te richten op muziek. Op 17 mei meldde Het Parool dat de vijftigvoudig international van Oranje onder voorwaarden vrij is gelaten. Promes zat vast in Dubai nadat hij betrokken was bij een verkeersongeluk en de plek van het ongeval verliet voordat de politie arriveerde.

Promes verbleef in februari met Spartak Moskou in Dubai voor een trainingskamp. Daar raakte hij betrokken bij een verkeersongeluk en zou hij de plek van het ongeval hebben verlaten voordat de politie was gearriveerd. Vervolgens werd hij geweigerd bij de grenscontrole en moest hij naar de cel.

Nederland vroeg daarna om zijn uitlevering, aangezien Promes nog straffen moet uitzitten. De voetballer is in Nederland veroordeeld voor cocaïnehandel en het neersteken van zijn neef. Daarvoor moet hij in totaal een gevangenisstraf van zevenenhalf jaar uitzitten in zijn geboorteland. Momenteel lijkt Promes echter ongrijpbaar voor het Openbaar Ministerie.

Ondertussen raakt de voetbalcarrière van Promes steeds lager aan wal. Oleg Malisjev, algemeen directeur van Spartak Moskou, onthulde begin april al dat het miljoenensalaris van de Nederlander bevroren is. Promes ligt bij de Russische topclub nog tot medio 2025 vast.

