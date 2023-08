Quincy Promes deed auto cadeau aan medeverdachte in drugszaak

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 17:14 • Tom Rofekamp

Quincy Promes deed in 2018 een auto cadeau aan zijn neef Malyrio V. V. is medeverdachte in de drugszaak die tegen hem loopt. V. werd in een andere zaak verdacht van witwassen, maar die verdenking is nu geschrapt. Hij wordt nog wel verdacht van drugssmokkel, zo bleek uit een zitting in de Amsterdamse rechtbank.

V. was vrijdag in de rechtbank voor twee verschillende zaken. De een betrof een verdenking van witwassen, de ander een van cocaïnehandel. Voor die laatste zaak wordt ook Promes vervolgd. De verdenking in de eerste zaak kwam door een betaling uit het verleden. Toen zou V. een Audi deels contant hebben betaald, wat de recherche verdacht vond.

De verdenkingen zijn inmiddels geschrapt. Uit bankafschriften bleek dat V. de betaling per pin voldeed. De rest van de betaling deed hij met de Volkswagen T-Roc van Promes. Die kreeg V. in 2018 cadeau en wilde hij inruilen voor de Audi.

Van drugssmokkel wordt V. nog wel verdacht. Dat gaat om de invoer van twee partijen cocaïne via de Westerschelde en de haven van Antwerpen in januari van 2020. De eerste partij betrof 650 kilo, de tweede 712 kilo. Promes, die vrijdag niet aanwezig was in Amsterdam, wordt in die zaak een 'sturende rol' toegedicht.

De advocaat van V. wil Promes in de drugszaak nog horen als getuige. Het Openbaar Ministerie vindt niet realistisch; de rechter vinden het niet nodig. Promes werd in juni al tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor het neersteken van zijn neef. Hij ging hiertegen in hoger beroep.