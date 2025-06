Quincy Promes blijft voorlopig vastzitten, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam zaterdag bepaald. De hechtenis van de 33-jarige voetballer wordt verlengd, zo is besloten.

Promes kwam vrijdagavond aan op Schiphol en werd daarna direct vastgezet. Hij stapte na aankomst direct in een busje van de Koninklijke Marechaussee. Mensen die kwamen kijken konden hem niet zien.

Kort na de landing reden er twee busjes van de Marechaussee weg. Promes zat in een van die busjes. De Nederlander is veroordeeld tot zevenenhalf jaar cel wegens het neersteken van zijn neef (achttien maanden) en zijn betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne (zes jaar).

"De zaken zijn samengevoegd in hoger beroep. De eerstvolgende zitting in dat hoger beroep is op 8 juli", schrijft het Algemeen Dagblad zaterdag op basis van een gesprek met een woordvoerder van het gerechtshof.

Op die achtste van juli wordt de zaak echter nog niet inhoudelijk behandeld, maar vindt er een zogeheten pro-formazitting plaats. "De voetballer zit in volledige beperking in de cel. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat."

Het betekent dat Promes in ieder geval tot 8 juli in zijn cel wordt vastgehouden. Bij de pro-formazitting wordt besloten of de veroordeelde voetballer het verdere rechterlijke proces in vrijheid mag afwachten, of dat hij nog langer in zijn cel moet blijven.