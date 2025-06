Quincy Promes blijft om 'hele zware reden' in voorlopige hechtenis

Quincy Promes hoopt nog altijd dat hij zijn hoger beroep in vrijheid kan afwachten. Voor de camera van RTL Boulevard legt zijn advocaat, Cem Polat, uit dat hij er alles aan gaat doen om zijn cliënt voorlopig vrij te krijgen, zodat Promes zijn voetbalcarrière kan voortzetten. Hij blijft wel zeker tot 8 juli in voorlopige hechtenis zitten ‘om hele zware reden’.

“We gaan zeker proberen dat Quincy Promes weer op vrije voeten komt, zodat hij misschien zijn carrière weer kan voortzetten”, vertelt Polat. “Hij is in ieder geval blij om weer in Nederland te zijn.”

Vrijdag werd Promes voor het eerst gehoord in de rechtbank. Later volgt een zitting waarin zijn voorarrest besproken zal worden. De verdachte hoopt dat hij het hoger beroep in vrijheid mag afwachten, maar justitie lijkt daar nu niet aan mee te willen werken.

Het gerechtshof had eerder besloten dat Promes vast zou komen te zitten zodra hij in Nederland was. Inmiddels is hij door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Nederland. Zelf was hij nog niet gehoord, en die gelegenheid heeft hij vrijdag gekregen. De vleugelaanvaller kon uitspreken dat hij hoopt dat zijn voorlopige hechtenis nog niet gaat lopen.

Promes moet in ieder geval tot de eerstvolgende zitting, op 8 juli bij het gerechtshof in Amsterdam, vast blijven zitten. Clarice Stenger, advocate, legt voor de camera van RTL Boulevard uit dat er een ‘hele zware reden’ is om Promes langer in hechtenis te houden.

“Het gerechtshof ziet mogelijk vluchtgevaar bij Promes. Hij is veroordeeld voor twee zware feiten, en daarnaast is hij altijd uit handen van justitie gebleven. De veroordeling voor 7,5 jaar is echt een hele zware reden om hem in hechtenis te houden.”

“Op het moment dat hij een goede reden heeft - en ik bedenk maar wat: bijvoorbeeld een contract bij een club - dan kan er gezegd worden dat zijn persoonlijke belang zwaarder weegt dan hem vast te zetten. Het is wel erg uitzonderlijk dat je het hoger beroep bij zo’n lange gevangenisstraf in vrijheid mag afwachten”, aldus Stenger.