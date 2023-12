Quilindschy Hartman verschijnt met nieuw kapsel en is bijna onherkenbaar

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor het nieuwe kapsel van Quilindschy Hartman.

Quilindschy Hartman gooit het roer kapseltechnisch volledig om, zo blijkt uit beelden die de linksback deelt via zijn Instagram Story. Maandag is te zien dat hij besloten heeft dreadlocks te nemen. Komende woensdag komt de verdediger van Feyenoord mogelijk met zijn nieuwe kapsel in actie in de Champions League op bezoek bij Celtic. Het is nog onduidelijk of Hartman daadwerkelijk kan spelen, want hij herstelt nog van de hoofdblessure die hij opliep in het duel met PSV.

Quilindschy Hartman is klaar voor de Champions League ????????? #Feyenoord pic.twitter.com/fFvCWTpQMV — OnsFeyenoord (@OnsFeijenoord) December 11, 2023

