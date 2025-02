Quilindschy Hartman keerde onlangs terug van een zware knieblessure en heeft sinds zijn rentree in het eerste elftal vier wedstrijden gespeeld voor Feyenoord. Na afloop van de zege op Almere City (2-1) voelt de linksback zich genoodzaakt terug te komen op zijn interview van vorige week, toen hij zich zeer zelfkritisch toonde.

"Ik ben blij met de overwinning", steekt Hartman van wal in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior. "Maar ik was niet super blij, nee. Vorige week was ik een beetje heel erg negatief. En ik denk dat ik daar ook een beetje op moet terugkomen."

"Ik heb tien maanden helemaal niet gespeeld. Ik ben nu teruggekomen, ben één keer ingevallen en daarna drie keer gestart. Ondanks dat ik wel een bepaald niveau van mezelf verlang, moet ik, en de mensen ook, me een beetje tijd geven. Ik kom nu toch terug in een ander team en met andere spelers. Ik merk dat het nog een beetje zoeken is."

Hartman was vorige week na de het gelijkspel bij NAC Breda (0-0) bijzonder zelfkritisch. Zo vond hij zichzelf 'gewoon slecht'. “Misschien mag ik het niet zo zeggen, maar ik verloor te vaak de bal, naar mijn mening. Ik zag ook echt de oplossing even niet. Dus ik ben eigenlijk niet tevreden over vandaag. Verdedigend kwam ik niet echt in de problemen, alleen ik verloor te vaak de bal.”

Een week later is Hartman liever voor zichzelf. "Ik wil niet te hard voor mezelf zijn. Tegelijkertijd verlang ik ook wel meer van mezelf, waardoor ik uiteindelijk toch niet super tevreden ben. Over mezelf, maar ook over het hele team." Een matig Feyenoord wist pas in blessuretijd af te rekenen met hekkensluiter Almere, dankzij een goal van Dávid Hancko.

"Vorige week reageerde ik een beetje snel, uit emotie. Daarom kom ik er nu op terug. Ik moet mezelf een beetje tijd geven." Hartman is zoals gezegd niet te spreken over de teamprestatie van Feyenoord. "Het was geen goede wedstrijd van ons. Dat is wel balen, omdat we het hele seizoen al na een mooie wedstrijd telkens met zo'n wedstrijd komen."

Feyenoord plaatste zich dinsdag ten koste van AC Milan voor de achtste finale van de Champions League. Zaterdagavond viel het niveau van de Rotterdammers tegen. "Vandaag kunnen we niet blij zijn over het spel. Maar we zijn wel echt heel blij met deze drie belangrijke punten", aldus Hartman. Feyenoord neemt dankzij de zege plek drie over van FC Utrecht.