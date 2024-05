Quilindschy Hartman geniet ondanks blessure serieuze interesse uit Engelse top

Arsenal houdt Quilindschy Hartman nauwlettend in de gaten, zo schrijft The Telegraph. Volgens de Britse krant willen the Gunners zich in de race mengen om Hartman, zodra hij weer hersteld en terug is op de velden is.

Hartman revalideert momenteel van een zware knieblessure, die hij opliep in het duel met FC Utrecht op 31 maart. De linksback moet naast het EK ook de eerste helft van het volgende seizoen missen, voor hij kan denken aan zijn rentree voor Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De 22-jarige Hartman, die nog tot medio 2026 vastligt in Rotterdam-Zuid, was voor zijn blessure een vaste waarde onder trainer Arne Slot en dat is ook Arsenal niet ontgaan. Scouts van de Londenaren zijn onder de indruk geraakt van Hartman en hebben beoordeeld dat hij het niveau van de Premier League aan zou moeten kunnen.

Arsenal weet dat Hartman op het lijstje staat bij meerdere topclubs en wil dan ook direct het initiatief pakken zodra hij terug op de velden is. Hartman genoot eerder al interesse van Chelsea, maar tot een overgang naar Stamford Bridge kwam het tot op heden niet. Hartman gaf tegenover ESPN aan dat hij niet per se de overstap naar the Blues wilde maken, omdat hij toen net doorgebroken was bij Feyenoord.

Hartman heeft zich sinds zijn debuut ontwikkeld tot vaste basisspeler en maakte ook bij het Nederlands elftal grote indruk met zijn optreden tegen Frankrijk op 13 oktober vorig jaar. De aanvallend ingestelde verdediger maakte een goede kans om als eerste linksback mee te gaan naar het EK, tot hij geblesseerd raakte.

Bij Arsenal had manager Mikel Arteta vorig seizoen op de linksbackpositie de beschikking over Oleksandr Zinchenko, Jakub Kiwior en Takehiro Tomiyasu. Als Hartman zijn contract voor het einde van volgend seizoen niet verlengt, zal Feyenoord hem in de zomer van 2026 moeten verkopen om nog iets substantieels aan de eenjarige verbintenis van Hartman te verdienen.

The Guardian schrijft ook over Ajacied Jorrel Hato, die eveneens belangstelling geniet van Arsenal. De achttienjarige verdediger wordt gezien als speler met veel potentie. Of de interesse deze zomer geconcretiseerd wordt, moet echter nog blijken.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties