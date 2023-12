Quilindschy Hartman gaat plotseling debuteren als tv-analyticus

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social de aankondiging van Viaplay, dat Quilindschy Hartman inzet als analyticus.

Quilindschy Hartman gaat donderdagavond zijn debuut maken als tv-analyticus. De linksback van Feyenoord en Oranje zal in de studio van Viaplay zijn licht schijnen op de actualiteiten rond het WK Darts. Hartman heeft al vaker laten weten dat hij een liefhebber is van de dartsport en hij zal donderdagavond vanaf 20:00 uur zijn oordeel vellen over vier wedstrijden, waaronder die van Danny Noppert.

