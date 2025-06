Quilindschy Hartman gaat Feyenoord verlaten voor avontuur in de Premier League

Quilindschy Hartman gaat Feyenoord definitief verlaten voor Burnley, zo meldt 1908.nl zaterdagmiddag. De Rotterdammers hebben een akkoord bereikt met de club uit de Premier League. De 23-jarige linksback is persoonlijk ook rond met the Clarets, waardoor alleen de medische keuring nog roet in het eten kan gooien. Wat Burnley voor Hartman betaalt is nog niet bekend.

Het contract van Hartman in De Kuip loopt volgend jaar zomer af en hij wilde zijn verbintenis niet verlengen. Feyenoord moet de jeugdexponent daarom wel van de hand doen om nog een transfersom aan hem over te houden.

De in Zwijndrecht geboren back is volgens Transfermarkt veertien miljoen euro waard, maar ‘ingewijden schatten in dat de deal niet tot de hoogte van dat bedrag zal komen’, aldus 1908.nl.

Hartman brak in het seizoen 2022/23 door onder Arne Slot. De verdediger kwam die jaargang tot 33 wedstrijden in de hoofdmacht. Met Hartman in de basis legde Feyenoord beslag op de landstitel. Een aantal maanden na het kampioenschap maakte de linkspoot zijn debuut in het Nederlands elftal. Thuis tegen Frankrijk was hij verantwoordelijk voor de enige Nederlandse treffer van de avond: 1-2.

Hartman speelde daarna nog drie interlands. Eind maart 2024 sloeg het noodlot vervolgens toe tijdens het thuisduel met FC Utrecht. De vleugelverdediger raakte na een half uur spelen zwaar geblesseerd aan zijn knie en moest daar bijna een jaar van herstellen.

Hartman maakte in februari zijn rentree, toen hij tien minuten voor tijd inviel tegen Ajax. Hij zou daarna nog elf wedstrijden spelen, waarvan acht als basisspeler. Hartmans laatste minuten in het shirt van Feyenoord waren tijdens de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Robin van Persie gunde hem toen een publiekswissel.

Hartman is de vijfde speler die Feyenoord deze zomer definitief achter zich laat. De Rotterdammers namen eerder afscheid van Marcus Pedersen (Torino), Thomas van den Belt (FC Twente), Ilias Sebaoui (STVV) en Mimeirhel Benita (Heracles Almelo). Gjivai Zechiël werd verhuurd aan FC Utrecht.