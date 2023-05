Quilindschy Hartman barst in gesprek met Hans Kraay jr. in tranen uit

Zondag, 14 mei 2023

Quilindschy Hartman komt woorden tekort om zijn geluk te beschrijven. De linksback verschijnt zondagavond als eerste speler voor de camera na het binnenhalen van de landstitel en hij laat zijn emoties de vrije loop.

"De hele dag ben ik al emotioneel", begon Hartman in gesprek met verslaggever Hans Kraay jr. “Ik denk de hele tijd terug aan alle dingen die we hiervoor hebben gedaan. Dit is echt zó gaaf. Kijk om je heen; dit is niet normaal. Dit is het allermooiste wat er is. Ik heb het kampioenschap in 2017 meegemaakt in De Kuip. En nu sta ik hier gewoon zelf. Dit is echt niet normaal.”

?? Quilindschy Hartman in tranen na het laatste fluitsignaal in De Kuip: "Ik ben echt, echt heel blij" pic.twitter.com/cn306nS96R — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023

Voorafgaand aan het seizoen had Feyenoord andere plannen met Hartman, die mogelijk verhuurd zou worden aan Excelsior. Trainer Arne Slot wilde de linksback niet laten gaan en zorgde ervoor dat hij bij Feyenoord bleef. Hoewel Hartman aanvankelijk niet als eerste linksback werd gezien, won hij de concurrentiestrijd van Marcos López en Fredrik Björkan. "Het lijntje is heel dun in de voetballerij. In dit geval wel heel extreem. Ik had inderdaad bij Excelsior kunnen spelen.”

“Sinds ik hier kwam heb ik op de trainingen gevoeld dat ik het niveau aankon”, vervolgt Hartman. “Je moet denk ik ook een beetje geluk hebben dat een trainer je erin durft te zetten. Alles is dit jaar gewoon op zijn plek gevallen. Nu denk Ik wil een voorbeeld zijn voor alle jongens in de jeugd die denken: er worden aankopen gedaan; ik krijg geen kans. Als je heel veel geeft en alles eraan doet, dan kun je een kans krijgen en ga je er niet meer uit.”