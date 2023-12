Pulisic helpt moeizaam draaiend AC Milan aan vrolijk uiteinde van 2023

AC Milan heeft het jaar zaterdag afgesloten met een zuinige overwinning. De manschappen van Stefano Pioli hadden in een weinig sprankelende wedstrijd tegen Sassuolo genoeg aan een intikker van Christian Pulisic: 1-0. Milan blijft daarmee derde in de Serie A, op liefst negen punten achterstand van Inter. Sassuolo vreest op plek zestien voor degradatie.

Tijjani Reijnders miste dit seizoen nog geen wedstrijd voor Milan en startte ook zaterdag in de basis. Marcus Pedersen wisselt bij Sassuolo tussen bank en basis, maar de voormalig Feyenoorder mocht tegen Milan vanaf het begin meedoen.

Milan dicteerde vanaf het begin het spel tegen Sassuolo, dat zich vrijwel de hele wedstrijd beperkte tot verdedigen. De thuisploeg creëerde mondjesmaat kansen en schoot in de eerste helft twee ballen het doel van Sassuolo in, maar had de pech dat zowel de treffer van Ismaël Bennacer als die van Rafael Leão werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Een klein kwartier na rust sloegen de Milanezen alsnog toe. Bennacer probeerde met een steekbal Christian Pulisic te bereiken in het strafschopgebied. Dat lukte ook, hoewel Sassuolo-verdediger Ruan Tressoldi met een sliding nog half aan de bal zat. Pulisic kreeg de bal daardoor op een presenteerblaadje en kon van dichtbij intikken: 1-0.

Sassuolo kreeg één behoorlijke schietkans op de gelijkmaker. Armand Lauriente kon vanbinnen het strafschopgebied uithalen en gaf de bal veel snelheid mee, maar niet de juiste richting: doelman Mike Maignan pakte de bal eenvoudig.

De wedstrijd bood de toeschouwers in het San Siro bar weinig spektakel, al had Alessandro Florenzi tien minuten voor tijd een wonderdoelpunt op de schoen. De linksback nam de bal op de borst aan en probeerde het van enorme afstand met een volley, maar de bal eindigde op het dak van het doel.

