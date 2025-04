Publiekslieveling van Ajax geeft supporters hoop: 'Champions League spelen met Ajax is ook heel mooi'

Jorrel Hato heeft in gesprek met Voetbal International teruggeblikt op de wedstrijd Nederland - Spanje (2-2). Ook geeft hij een inkijkje in zijn toekomstplannen en onthult hij aan welke voormalig ploeggenoot hij veel te danken heeft.

Hato werd door bondscoach Ronald Koeman voor de leeuwen gegooid tegen Spanje, waar hij Lamine Yamal moest zien af te stoppen. De verdediger van Ajax ging in de fout bij de 0-1 en werd er in de slotfase van het duel afgestuurd met een rode kaart.

Toch kijkt Hato zelf terug op een prima optreden. “Natuurlijk ga je fouten maken. Voetbal is een spel van fouten. Je kan daar lang in blijven hangen, maar dat heeft geen zin. Ik kan het wel loslaten.”

“Als ik terugdenk aan Spanje, denk ik gelijk aan die twee momenten. Het was mooi om tegen Yamal te spelen, want hij is een van de beste spelers van de wereld. Ik realiseer me ook wel dat ik op die twee momenten na een goede wedstrijd heb gespeeld”, aldus Hato.

Twee voormalig Ajacieden waar Hato veel aan te danken heeft, zijn Winston Bogarde en Jurriën Timber. Met eerstgenoemde kijkt de negentienjarige linkspoot veel beelden. “We kijken beelden en dat bespreken we dan. Ik neem dat allemaal mee.”

Met Timber besprak Hato voornamelijk zijn transitie van centrumverdediger tot linksachter. “Jur zei tegen me dat ik blij moest zijn dat ik speelde, en dat ik trots moet zijn dat ik op meerdere plekken inzetbaar ben. Ik sta er nu ook zo in.”

Hato is naar eigen zeggen nog niet bezig met de zomerse transferperiode, maar geeft fans van de Amsterdamse club wel hoop op een langer verblijf. “Mijn gedachten zijn nog niet bij de volgende stap. Dat zien we van de zomer wel, maar Champions League spelen met Ajax is natuurlijk ook mooi.”