Publieke opinie over Wilhelmus gekraakt: ‘Gelukkig zong Hartman niet mee’

Woensdag, 18 oktober 2023 om 11:00 • Wessel Antes • Laatste update: 11:59

Nico Dijkshoorn komt in zijn column voor Voetbal International op voor Quilindschy Hartman. Waar de publieke opinie zich afgelopen vrijdag grotendeels tegen de Feyenoord-linksback keerde omdat hij het Wilhelmus niet meezong voor de wedstrijd tegen Frankrijk (1-2), is de journalist blij dat vleugelverdediger dicht bij zichzelf blijft. “Ik veerde op”, aldus Dijkshoorn.

Dijkshoorn heeft genoten van het debuut van Hartman én zijn houding tijdens het Nederlandse volkslied. De journalist voorziet de linkspoot na alle kritiek over het niet meezingen van een bindend advies. “Volgende keer tijdens het volkslied een kruiswoordraadsel oplossen of hardop sprekend in zijn telefoon een patatje oorlog bestellen. In ieder geval nooit hardop meezingen.” Dijkshoorn heeft een duidelijke boodschap. “Ontheilig zo provocatief mogelijk dat hysterische volksliedmoment. Juist nu, zou ik zeggen.”

De columnist vindt het volkslied in de huidige tijd ongepast, zo blijkt. “Er razen minimaal twee oorlogen over het noordelijk halfrond. Tijdens het volkslied stierven er minimaal twintig mensen en dan met een rechte rug hardop zingen dat je eeuwige trouw belooft aan het land waar je toevallig uit je moeder bent gevallen, dat is welbeschouwd een wat vreemd signaal.” Dijkshoorn denkt overigens niet dat Hartman de Israëliërs of Palestijnen een hart onder de riem wilde steken. “Maar ik ben er wel van overtuigd dat hij het niet zomaar vergat.”

Volgens Dijkshoorn zong Hartman het Wilhelmus bewust niet mee. “Ik veerde op. Eindelijk iemand in Oranje die trots is op iets heel anders dan zijn land. Ik zag een jongen die trots was dat het hem was gelukt: met de allerbeste voetballers mogen voetballen tegen nog betere voetballers.” Volgens de columnist moet Hartman zich niets aantrekken van alle kritiek op het internet. “Allemaal verloren zielen die het nog nooit is gelukt een bal langer dan twee keer hoog te houden. Schuimbekkende koppen vol met wrok. Mannen en vrouwen die iedereen online verrot schelden, maar zelf het woord Oranje als Ookrandje zouden spellen, stel, ze herkennen een pen.”

Dijkshoorn hoopt dat anderen het voorbeeld van Hartman gaan volgen. “Ik hoop dat Hartman een beweging ontketent. Al doet hij het alleen al voor mij. Ik ben er wel aan toe, na een paar jaar Wout Weghorst, die het liefst, desnoods alleen, weer eens lekker tachtig jaar tegen de Spanjaarden zou willen vechten.” Volgens Dijkshoorn heeft Hartman een tegenbeweging opgeroepen: voetballers die geen zin hebben om te zingen over iets waar ze niet in geloven.

Waar Weghorst het moet ontgelden in de column van Dijkshoorn, oogst PSV-spits Luuk de Jong net als Hartman lof. “Hij bedankte – in de vorm van zijn leven – voor het Nederlands elftal. De heldendaad van een vrijdenker.” Dijkshoorn vergelijkt de keuze van De Jong met de actie van Hartman. “Niet zingen als je het niet voelt.”

In zijn laatste alinea maakt Dijkshoorn zijn mening nog eenmaal duidelijk. “Het is zinloos om over de Koning van Hispanje te zingen als je het niet meent. Daarom was maandagavond kijken naar het zingen van het volkslied spannender dan ooit.” Volgens de journalist had bondscoach Ronald Koeman zijn gezicht kunnen verliezen door aan Hartman te vertellen dat hij moest meezingen. De Feyenoorder deed dat ook tegen Griekenland (0-1 winst) niet. “Daarom ben ik er nu definitief van overtuigd, dat Ronald Koeman werkelijk gelooft in voetballers die vrij zijn in het hoofd”, aldus Dijkshoorn.