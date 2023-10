PSV'er Noa Lang over Sevilla-verdediging: 'Dat boeit me niet'

Woensdag, 4 oktober 2023 om 00:05 • Jan Hoeksema • Laatste update: 00:17

Noa Lang was één van de smaakmakers tijdens het gelijkspel van PSV tegen Sevilla (2-2) dinsdagavond, waarin hij floreerde met mooie dribbels en passeeracties. En dat terwijl hij op bepaalde momenten naar eigen zeggen door drie spelers gedekt werd.

De buitenspeler is niet alleen teleurgesteld na afloop van het duel. Lang werd uitgeroepen tot Man of the Match en vertelt voor de camera bij RTL 7 dat hij daar blij mee is, ondanks het puntverlies van zijn ploeg.

"Ik zou liegen als ik zeg dat ik hier (de Man of the Match-verkiezing) niet blij mee ben", begint de excentrieke aanvaller het interview. "Maar ik had liever gewonnen. Ik denk dat we onszelf een beetje in de voet schieten. We hebben heel veel kansen gehad, ikzelf ook. Die moet je gewoon afmaken op dit niveau, anders word je afgestraft. En dat hebben we gezien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV-Sevilla eindigde uiteindelijk dus in een gelijkspel. De Spanjaarden kwamen tweemaal op voorsprong. Eerst via voormalig Ajacied Nemanja Gudelj en vlak voor het ingaan van de blessuretijd scoorde Youssef En-Nesyri. Via een benutte strafschop van Luuk de Jong en een late klutsgoal van Jordan Teze sleepte PSV toch nog een punt uit het duel.

Op bepaalde momenten gedurende de wedstrijd probeerde Sevilla met meerdere verdedigers smaakmaker Lang vast te zetten, vaak zonder succes. "Ik zeg je eerlijk, ik doe gewoon alles op intuïtie", zegt de 24-jarige PSV'er daarover. "Ik doe alles op gevoel. Ik merk ook wel dat ze na een tijdje proberen met zijn drieën mij in te sluiten, maar ik houd daar wel van."

"Het maakt de uitdaging alleen nog maar groter en dan kan je nog lekkerder erlangs", gaat Lang gedecideerd verder. "Wat ik zeg, ik doe alles op gevoel. Kom maar met zijn drieën, boeit me niet. Ik ga er gewoon langs."

De aanvallers van PSV lieten veelvuldig na om tot scoren te komen, maar ook de Eindhovense verdediging liet dinsdag steekjes vallen. "Achterin moet het beter. We kunnen de wedstrijd uiteindelijk zelfs ook nog met 2-3 verliezen", aldus Lang. Daarmee doelde hij op een late kans voor Sevilla-spits En-Nesyri, die na de gelijkmaker van Teze nog vlakbij een doelpunt was. "Het was ongelofelijk."