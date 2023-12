PSV'er moet strijd na 10 minuten al staken na hard inkomen van Hartman

Zondag, 3 december 2023 om 12:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:59

Jordan Teze is zondag al in de tiende minuut uitgevallen in de uitwedstrijd van PSV tegen Feyenoord in De Kuip. De rechtsback van de Eindhovenaren raakte geblesseerd aan het hoofd na een duel met Quilindschy Hartman en werd uit voorzorg naar de kant gehaald door trainer Peter Bosz.

Teze kreeg in de beginfase van de topper in Rotterdam-Zuid een flinke beuk in de rug van Hartman, die net als de PSV-verdediger op de grond bleef liggen en pijn had. Waar de linksback van Feyenoord, die geen geel kreeg van arbiter Danny Makkelie, de strijd kon hervatten, daar moest de aangeslagen Teze noodgedwongen naar de kant.

Teze werd aan de zijlijn nog wel uitgebreid onderzocht door de medische staf, maar vanwege problemen aan zijn hoofd besloot Bosz om de rechtsbenige vleugelverdediger te wisselen. De PSV-trainer besloot om Patrick van Aanholt binnen de lijnen te brengen, waardoor de als linksback gestarte Sergiño Dest naar de rechtsbackpositie verhuisde.

Na de topper in De Kuip zal waarschijnlijk meer duidelijk worden over de ernst van de blessure van Teze, dit seizoen een vaste waarde bij PSV. De 24-jarige verdediger staat op 22 optredens namens de koploper in de Eredivisie in alle competities.

De zondag uitgevallen Teze klopt daarnaast op de deur van bondscoach Ronald Koeman. De PSV'er staat inmiddels op vier interlands en had onlangs een basisplaats in de met 0-6 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar.

PSV komt na Feyenoord-uit nog vier keer in actie in december. SC Heerenveen komt donderdag op bezoek in het Philips Stadion. Op 12 december wordt de poulefase van de Champions League afgesloten met een thuisduel met Arsenal. Daarna volgen nog ontmoetingen met AZ (17 december) en FC Twente (21 december, tweede ronde TOTO KNVB Beker).

Keuzes Bosz

Bosz voerde een noemenswaardige wijziging door ten opzichte van de memorabele zege op Sevilla (2-3) van afgelopen woensdag. Ismael Saibari speelt in plaats van André Ramalho, waardoor Jerdy Schouten in de achterhoede opereert.