PSV’er kan Eindhoven na 73 officiële wedstrijden verlaten voor Bundesliga

Philipp Mwene kan terugkeren bij 1. FSV Mainz 05, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De Duitsers willen de 29-jarige vleugelverdediger definitief overnemen van PSV, dat echter pas meewerkt indien Sergiño Dest (FC Barcelona) naar het Philips Stadion komt. Mwene, die twee zomers geleden transfervrij overkwam van Mainz, ligt in Eindhoven nog tot volgende zomer vast. Volgens Transfermarkt is hij momenteel zo’n 3 miljoen euro waard.

De Oostenrijkse Mwene, die zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten kan, heeft in Eindhoven weinig perspectief op speeltijd. Tot dusver krijgt Jordan Teze veel minuten als rechtsback, terwijl ook Shurandy Sambo terug is van een blessure. Op de linksbackpositie moet Mwene de onomstreden Patrick van Aanholt voor zich dulden. Door blessures van Mauro Júnior en Fredrik Oppegard lijkt Mwene op die flank nog wel de tweede keus van Peter Bosz te zijn. Bij Mainz heeft men meer vertrouwen in de oudgediende. In de Bundesliga zou hij wegens een blessure van Silvan Widmer direct de eerste rechtsback zijn.

