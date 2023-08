PSV'er imponeert: 'Hij verbaast de voetbalwereld op een manier die zeldzaam is

Woensdag, 9 augustus 2023 om 07:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:15

Er moet een wonder gebeuren wil PSV de play-offs van de Champions League nog aan zich voorbij laten gaan. Dinsdagavond was de ploeg van Peter Bosz in de derde voorronde veel te sterk voor Sturm Graz (4-1). Volgende week moet het karwei in Oostenrijk worden geklaard. De ochtendkranten zijn lyrisch over de kersverse winnaar van de Johan Cruijff Schaal en lichten één speler in het bijzonder uit.

"PSV straalde, vooral in de eerste helft, verbetenheid uit", schrijft het NRC. "Wilskracht, overtuiging, met veel drang naar voren. In een hoog tempo, makkelijk ging de bal van voet naar voet, vaak door één keer te raken. Niemand die het meer over de vertrokken sterspeler Xavi Simons heeft. De vleugels floreren, op de linkerflank sticht Lang veel gevaar. Het is precies dit dominante, attractieve voetbal dat de clubleiding sinds kort nastreeft en dat PSV nu laat zien."

Ook De Telegraaf heeft lovende woorden voor de van Club Brugge overgekomen buitenspeler. "Met name Noa Lang was bij tijd en wijle onhoudbaar voor de defensie van de Oostenrijkers. Het publiek in het Philips Stadion veert direct op als hij aan de bal komt, omdat er dan steeds wat bijzonders gebeurt. Wat dat betreft heeft de kleurrijke aanvaller het stokje van Simons overgenomen." Vervolgens gaan alle lofuitingen naar Isaac Babadi. "Hij is de revelatie bij de start van het nieuwe seizoen."

De Nijmegenaar wordt tevens door de Volkskrant in de spotlights gezet. "Op de dag dat diverse media meldden dat PSV op het punt staat om de aanvallende middenvelder Malik Tillman van Bayern München te huren, ging Babadi in zijn eerste officiële optreden in het Philips Stadion na een uur onder luid applaus naar de kant. Ook tegen de nummer twee van de Oostenrijkse competitie beschaamde het talent het vertrouwen van zijn trainer niet."

Tot slot bewierookt Rik Elfrink het achttienjarige talent in het Eindhovens Dagblad. "Wat goed is, komt snel en goed genoeg is oud genoeg. Babadi verbaast momenteel de voetbalwereld op een manier die zeldzaam is. De jongeling, die zich vorig jaar bij Jong PSV nog anoniem kon bewegen, heeft deze zomer een bizarre groeispurt ondergaan. Dat Babadi zo moeiteloos meekan in dit PSV, is na het vertrek van Simons een enorme opsteker voor de Eindhovenaren."

Enige smet op de avond voor PSV was de tegentreffer van Sturm Graz, zag ook Elfrink. De Oostenrijkers kopten raak uit een standaardsituatie en toonden daarmee aan waar het grootste gevaar ligt voor de return. "PSV had de marge naar vier of vijf goals moeten brengen, maar kwam niet verder dan 4-1 en daarmee is het Oostenrijkse schip nog niet gezonken. Wel is er gigantische waterschade voor Sturm Graz, dat vooral aan de bal een heel povere indruk maakte."