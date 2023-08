PSV'er faalt op moment suprême: 'Gaf allesbehalve zijn visitekaartje af'

Woensdag, 23 augustus 2023 om 07:29 • Mart Oude Nijeweeme

Daags na het gelijkspel van PSV in de play-offs van de Champions League blikken de ochtendkranten terug op het spel van de Eindhovenaren. De ploeg van trainer Peter Bosz kwam op bezoek bij Rangers niet verder dan 2-2. Twee keer kwam PSV op achterstand, maar twee keer werd die achterstand weggepoetst. Volgende week in het Philips Stadion moet het karwei worden afgemaakt.

De Volkskrant zag een 'intense en rommelige wedstrijd'. "PSV had in Glasgow een optisch overwicht, maar liet zich te veel meeslepen in het spel van Rangers om van echte controle te kunnen spreken. Rangers tegen PSV was een wedstrijd vol omschakelmomenten. Met veel rennen en vliegen en balverlies aan beide zijden, maar weinig goed positiespel. Precies zoals Rangers het graag wilde."

Het dagblad zag twee lichtpuntjes aan de kant van PSV. "De Eindhovenaren hadden de bal veel meer, maar misten de rust en het vernuft om tot grote kansen te komen, al vormde Joey Veerman de uitzondering. Hij was met simpele doch effectieve passes als wel vaker het rustpunt in het spel van PSV. Op de linkerkant viel ook nieuweling Sergiño Dest op met zijn drive en energie."

Ook het NRC heeft speciale aandacht voor Dest. "Hij speelde dinsdag mee alsof hij al maanden meedraait. PSV had in de eerste helft meer balbezit (69 procent), zette meer aanvallen op (36 tegen 16) en kwam tot meer doelpogingen (8 tegen 3). Goed was het niet, maar de intensiteit was hoog. Het spel vloog op en neer. Er is PSV veel aan gelegen om het volgende week af te maken in eigen huis."

De Telegraaf zag een 'veerkrachtig' PSV in Glasgow. "Na de aanvankelijke storm van Rangers na het eerste fluitsignaal werd PSV al snel de dominante partij. De ploeg liet de bal gemakkelijk rond gaan. De grote makke was dat het niet veel opleverde qua doelgevaar, want de dominantie van PSV stokte rond de Schotse zestien. Op zich is de uitgangspositie niet zo slecht, maar dat dacht PSV vorig seizoen ook en toen ging het in het Philips Stadion nog gruwelijk mis."

Nee toch.. Ibrahim Sangaré gaat vlak voor rust in de fout ?? Abdallah Sima straft het wel heel knap af en zet Rangers op voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #RANPSV pic.twitter.com/4Tbd0QlH6r — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2023

Sangaré

Iemand die een minder goede beurt maakte was Ibrahim Sangaré. Hij leidde met knullig balverlies de 1-0 in, al maakte hij dat goed door zelf de 1-1 aan te tekenen. "Mocht PSV de Champions League niet halen, dan kan de club de miljoenen die om de nek van Sangaré hangen goed gebruiken, al gaf hij met zijn fout allesbehalve een visitekaartje af", stelt de Volkskrant. "Het balverlies was tekenend voor het slordige en onrustige spel van PSV in de eerste helft."

Ook het Eindhovens Dagblad zag Sangaré een hoofdrol grijpen op Ibrox. "Sangaré is bij PSV de man om wie momenteel heel veel draait. Op de transfermarkt is de club grotendeels afhankelijk van zijn eventuele gang naar de Premier League of een andere topcompetitie", aldus Rik Elfrink. "Gisteravond pakte de Ivoriaan op Ibrox ook op het veld een hoofdrol, in negatieve zin en later in positieve zin. Sangaré weet het net als andere PSV'ers: domme fouten zijn vaak allesbepalend in voetbal."