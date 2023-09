PSV'er besloot vóór transferwindow al te blijven: 'Laat de media maar praten'

Vrijdag, 8 september 2023 om 10:30 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:56

Johan Bakayoko had al voor het begin van de afgelopen transferzomer besloten dat hij nog minstens een seizoen bij PSV wilde blijven. Dat vertelt de aanvaller in gesprek met de Belgische tak van RTL. Tijdens de transferwindow werd er veelvuldig aan Bakayoko getrokken, onder meer door het Engelse Brentford, maar de Belg bleef ondanks al het rumoer vasthouden aan zijn eerdere beslissing.

"Ik had dat al voor de start van de zomer beslist", verklaart de twintigjarige buitenspeler. "Ik wilde met PSV naar de Champions League en wil met PSV om het kampioenschap spelen. Ik weet hoe een transferwindow verloopt. Het kan alle kanten uitschieten en clubs pushen. Ik wilde niet in een situatie belanden dat ik half augustus niet weet waar ik aan toe ben. Het klopt dat er veel beweging was rond mij, maar ik bleef kalm bij mijn beslissing. Ik liet de media maar praten en focuste me op voetbal."

Brentford had Bakayoko graag naar de Premier League gehaald in de afgelopen maanden. Naar verluidt deed de club zelfs een bod van 35 miljoen euro, dat door PSV naar de prullenbak werd verwezen. "Ik wilde zijn bij de club waar ik van hou, de club die ook van mij houdt", vertelt Bakayoko. "Voor het EK wil ik me zoveel mogelijk tonen. De Champions League is een mooi podium. Die competitie geeft me kippenvel. Ik droomde ervan, eraan deelnemen is nog beter."

Inmiddels begint het PSV-talent ook een vaste waarde te worden in de nationale selectie van zijn land. Met de Rode Duivels verwacht Bakayoko veel te kunnen bereiken. "Met onze groep kunnen we alles winnen. De cohesie is geweldig. We hebben een complete mix aan kwaliteit, ervaring en jeugd, en een goede coach die heel specifiek werkt. Als we ons goed concentreren en alles geven, mogen de mensen van deze generatie veel verwachten en kunnen we onze doelen waarmaken.” Bakayoko neemt het deze interlandperiode met België op tegen Azerbeidzjan en Estland in de strijd om EK-kwalificatie.