PSV'er Benítez krijgt eerste oproep voor Argentinië; ook Rulli geselecteerd

Zaterdag, 27 mei 2023 om 18:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:51

Walter Benítez is voor het eerst opgenomen in de selectie van Argentinië. De doelman van PSV heeft nog nooit de eer gehad om uit te komen voor het hoogte elftal van zijn land, maar zit er nu dus wel bij. Ajacied Gerónimo Rulli is eveneens opgeroepen. Argentinië neemt het medio juni vriendschappelijk op tegen Australië en Indonesië.

Benítez kwam driemaal uit voor Argentinië Onder 20, maar gedurende zijn tijd bij Quilmes en OGC Nice werd de sluitpost nooit opgeroepen voor het hoogste elftal van het Zuid-Amerikaanse land. Naast Benítez en Rulli is Emiliano Martínez ook opgeroepen door bondscoach Lionel Scaloni. Voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico maakt eveneens deel uit van de selectie, waarin de geblesseerde Lisandro Martínez ontbreekt. Een andere voormalig Ajacied, Lucas Ocampos, is wél opgeroepen.

#SelecciónMayor Futbolistas convocados por @lioscaloni para la gira asiática de junio. ¡¡¡Siempre, siempre, vamos Selección!!! ???????? pic.twitter.com/0MlZAdZv0H — ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) May 27, 2023

Grote afwezige is Internazionale-spits Lautaro Martínez. De goaltjesdief, die in uitstekende vorm verkeert, ondergaat volgens Gaston Edúl van TyC Sports na het seizoen een behandeling aan zijn enkel. Op die manier wil Martínez zo fit mogelijk aan het komende seizoen beginnen. Onder meer Lionel Messi, Ángel Di María en Alexis Mac Allister zijn er wel bij. Argentinië neemt het op 15 juni in de Chinese hoofdstad Beijing op tegen Australië. Dat duel wordt een herhaling van de achtste finale van het afgelopen WK. Australië bood knap tegenstand, maar verloor met 2-1. Vier dagen later staat de wedstrijd in en tegen Indonesië op het programma.

Volledige selectie Argentinië

Doelmannen: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Ajax), Walter Benítez.

Verdedigers: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Germán Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Facundo Medina (RC Lens), Marcos Acuña (Sevilla).

Middenvelders: Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernández, Guido Rodríguez (Real Betis), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal).

Aanvallers: Lucas Ocampos (Sevilla), Ángel Di María (Juventus), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Julián Álvarez (Manchester City), Giovanni Simeone (Napoli), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina).