PSV ziet versterking rondlopen bij Manchester United en opent de gesprekken

PSV heeft zich bij Manchester United gemeld voor Facundo Pellistri, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagavond te melden. De Eindhovenaren zijn de gesprekken over een huurtransfer gestart.

Volgens de Italiaanse journalist is PSV niet de enige club die de komst van Pellistri ziet zitten. Ook Los Angeles Galaxy gaat zich spoedig bij United melden voor zijn diensten.

De keuze tussen PSV en de Major League Soccer gaat gemaakt worden tussen United en de speler zelf, zo besluit Romano zijn bericht.

Mocht Pellistri naar het Philips Stadion komen, zal hij de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Johan Bakayoko. De Belgische aanvaller is verzekerd van een basisplaats onder Peter Bosz.

Toch is het niet ondenkbaar dat PSV graag een concurrent voor Bakayoko in huis wil halen. De talentvolle Belg is de enige speler die rechtsvoor kan spelen bij PSV.

Pellistri werd eerder al eens in verband gebracht met FC Twente. De club uit Enschede wilde hem afgelopen zomer al huren van United, maar kon de buitenspeler niet betalen.

Pellistri werd in 2020 voor 8,5 miljoen euro overgenomen van het Uruguayaanse Peñarol. In 2021 werd hij een half seizoen uitgeleend aan Alavés. De 22-jarige vleugelflitser kwam in totaal 23 keer in actie voor United. Scoren deed hij nog niet. Wel gaf hij 2 assists.

