PSV ziet transfer in het water vallen en moet gewenste aanvaller uit het hoofd zetten

Loum Tchaouna komt niet naar PSV, zo weten Rik Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad, en transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdagmiddag te melden.

Zondag meldde Romano nog dat de Eindhovenaren al een persoonlijk akkoord hadden bereikt met de spits van Lazio. Volgens Elfrink is die informatie onjuist. “Er was geen persoonlijk akkoord en ook met de club is PSV er niet uitgekomen.”

Romano weet dinsdag tevens te melden waarom de deal geklapt is. Volgens de uiterst betrouwbare journalist wilde Lazio-manager Marco Baroni de veelzijdige aanvaller binnenboord houden.

PSV heeft daarom nu alle pijlen gericht op de komst van Noah Ohio, , zo meldde journalist Mounir Boualin dinsdag op X. Het nieuws werd bevestigd door Voetbal International-journalist Marco Timmer.

Volgens de berichtgeving van Timmer zou het gaan om een huurconstructie. Ohio binnenhalen werd eigenlijk gezien als plan B, achter Tchaouna.

PSV heeft nog een tweede spits nodig, omdat Ricardo Pepi zeker vier tot twaalf weken niet inzetbaar is vanwege zijn knieblessure.



De kans dat Ohio tijdelijk los te weken valt bij FC Utrecht lijkt groot, daar hij genoegen moet nemen met een reserverol. Zeker de komst van Sebastién Haller heeft de kans op speeltijd in de Domstad niet bepaald vergroot. Dit seizoen kwam Ohio tot vijftien optredens in de Eredivisie en daarin wist hij viermaal te scoren.