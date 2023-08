PSV ziet opties in de verdediging plots verder toenemen

Maandag, 28 augustus 2023 om 17:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:47

De problemen achterin bij PSV lijken voor een groot deel opgelost, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Eredivisionist leek even zonder centrumverdedigers toe te moeten werken naar de allesbepalende return in de play-offs van de Champions League tegen Rangers, maar beschikt over een vrijwel fitte achterhoede. Olivier Boscagli heeft geen schade overgehouden aan de heenwedstrijd in Schotland (2-2) en lijkt inzetbaar.

Boscagli werd een week geleden vlak voor tijd naar de kant gehaald. De verdediger hield een blessure over aan de wedstrijd, maar blijkt na een MRI-scan geen letsel te hebben overgehouden. De Fransman trainde maandag weer mee bij PSV. Ook André Ramalho, Shurandy Sambo, Jordan Teze en Sergiño Dest zijn naar alle waarschijnlijkheid inzetbaar voor Peter Bosz.

Van de spelers die in de eerste weken van het seizoen de achterhoede vormden bij PSV zal alleen linksback Patrick van Aanholt ontbreken. Ook Armando Obispo, Mauro Júnior en Fredrik Oppegard, die al langer geblesseerd zijn, moeten de cruciale play-offwedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Dat betekent dat Boscagli de enige linksbenige verdediger is die inzetbaar is.

Rik Elfrink verwacht dat Bosz weinig aan de opstelling gaat veranderen. Dest, die overkwam van Barcelona en vorige week meteen debuteerde, zal opnieuw als linksback spelen. Boscagli blijft dan op zijn vertrouwde plek links in het centrum met naast hem Ramalho. Teze bemant dan de rechterkant van de defensie, al zou laatstgenoemde ook centraal kunnen spelen. In dat geval kan Sambo als rechtsback in het elftal komen.