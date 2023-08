PSV ziet in Amerikaans international alternatief voor Debast

Donderdag, 10 augustus 2023 om 18:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:17

PSV is concreet in de markt voor Miles Robinson, zo verzekert clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad donderdag. De 26-jarige centrale verdediger van Atlanta United FC is een van de opties om de defensie van de Eindhovenaren te versterken in deze transferperiode. PSV praat daarnaast nog steeds met het management van Zeno Debast over een zomerstransfer. Het is echter de vraag of Anderlecht wil meewerken aan een transfer van de pas negentienjarige verdediger.

Volgens het Eindhovens Dagblad wordt de hand van technisch directeur Earnest Stewart steeds meer zichtbaar in het Philips Stadion. De voormalig international van Team USA haalde eerder al de Amerikanen Ricardo Pepi en Malik Tillman binnen en probeert nu dus ook Robinson aan de selectie van PSV toe te voegen. De centrumverdediger lijkt niet de absolute topversterking te zijn die trainer Peter Bosz nodig heeft, maar het is wel iemand die de achterhoede nieuwe impulsen kan geven.

De 1.88 meter lange Robinson brak bij Atlanta United door in de MLS en haalde door zijn goede prestaties aldaar het nationale elftal. Inmiddels staat de teller op 26 interlands voor de Verenigde Staten. Transfermarkt schat zijn transferwaarde in op vijf miljoen euro. De al langer aan Europa gelinkte Robinson staat bij Atlanta United onder contract tot 31 december 2023, waardoor nu het moment lijkt aangebroken hem te verkopen. Op die manier houdt de Amerikaanse club nog een transfersom over aan zijn vertrek.

Debast

Het Eindhovens Dagblad meldde eerder deze week dat PSV vol inzet op de komst van Debast en dat een eerste bod van tussen de 10 en 15 miljoen euro niet lang zal uitblijven. PSV dient echter wel eerst stevig te onderhandelen met Anderlecht, dat niet van plan lijkt zonder slag of stoot mee te werken. Debast wordt in België gezien als een van de grootste defensieve talenten. Bosz wil sowieso een verdediger aan zijn selectie toevoegen en heeft er met Robinson in ieder geval een serieuze optie bij.