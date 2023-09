PSV blijft mede dankzij fraaie treffer Lozano foutloos in de Eredivisie

Zaterdag, 23 september 2023 om 21:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:01

PSV heeft zaterdagavond simpel afgerekend met Almere City. De Eindhovenaren hoefden bij lange na niet honderd procent te geven om de promovendus met 0-4 te verslaan. Guus Til en Hirving Lozano, die allebei in de basis mochten opdraven van trainer Peter Bosz, zorgden voor de 0-2 ruststand. Na de onderbreking gooide Joey Veerman het duel in het slot, waarna invaller Ricardo Pepi voor de kers op de taart zorgde. PSV zet zijn foutloze reeks zodoende voort en heeft na vijf wedstrijden vijftien punten verzameld. Almere City is de hekkensluiter van de Eredivisie.

Almere-trainer Alex Pastoor had geen verrassingen in petto. De oefenmeester koos voor dezelfde elf namen die vorige week het eerste Eredivisie-punt ooit voor de Flevolanders binnenharkten bij Excelsior (0-0). Rajiv van La Parra en Thomas Robinet moesten voorin voor een stunt proberen te zorgen. Aan de kant van PSV verdedigde Walter Benítez het doel. De verdediging werd gevormd door Sergiño Dest, André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt. Jerdy Schouten en Veerman waren de controleurs op het middenveld, waarop Til de meest vooruitgeschoven man was. Spits Luuk de Jong werd geflankeerd door Lozano (rechts) en Noa Lang (links). Armel Bella-Kotchap ontbrak wegens de naweeën van een getrokken verstandskies.

Hirving Lozano maakt zijn eerste sinds z'n terugkeer bij PSV??#almpsv — ESPN NL (@ESPNnl) September 23, 2023

PSV begon niet scherp en na een slordige pass van Veerman kreeg Hamdi Akujobi de eerste kans. De verdediger zag zijn inzet een meter naast gaan. PSV schrok wakker en kreeg via Lang twee mogelijkheden. De vleugelaanvaller stuitte beide keren op Nordin Bakker, die niet veel later ook een antwoord had op een poging van Lozano. PSV draaide langzaam maar zeker warm en kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Lang schilderde de bal naar de tweede paal, waar Til binnentikte: 0-1. PSV leek na een half uur recht te hebben op een strafschop, maar ondanks een grote scheur in het shirt van De Jong na vasthouden van Damon Mirani besloot arbiter Alex Bos anders. Vlak nadat Lozano een grote kopkans miste, was het raak voor de Mexicaan. Na een één-tweetje met Til schoot de aanvaller raak in het dak van het doel: 0-2.

Pastoor besloot in te grijpen en bracht Lance Duijvestijn en Loïc Mbe Soh voor Jochem Ritmeester van de Kamp en Manel Royo. De tweede helft begon desondanks in een laag tempo. Het eerste gevaar na de onderbreking kwam van de voet van Van La Parra, die zijn inzet knap gekeerd zag worden door Benítez. PSV maakte geen haast in jacht op de derde treffer, al kwamen Veerman (schot naast) en Lozano (schot geblokt) vrij dichtbij. In minuut 66 was het alsnog raak voor Eindhovenaren. Veerman mocht vrij uithalen en vond de korte hoek met secuur schot van een meter of achttien: 0-3. Almere kreeg de gelegenheid van PSV om in de slotfase meer naar voren te trekken, maar kon daar amper gevaar uit stichten. PSV leek het welletjes te vinden, maar via Pepi werd het alsnog 0-4. De Amerikaan omspeelde Bakker en schoof binnen.