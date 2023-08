PSV zegt resoluut ‘nee’ tegen aanbieding van 25 miljoen euro

Maandag, 14 augustus 2023 om 21:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:14

PSV heeft een eerste bod op Ibrahim Sangaré afgewezen, zo weet het Eindhovens Dagblad. De Eredivisionist kreeg een aanbieding ter waarde van 25 miljoen euro afkomstig van Nottingham Forest, maar hoefde daar geen seconde over na te denken. PSV werkt niet mee voor minder dan 37,5 miljoen euro, het bedrag waarvoor Sangaré middels zijn ontsnappingsclausule kan vertrekken.

Sangaré kan naar grotere clubs dan Forest, maar die zijn voorlopig minder concreet: Bayern München, Liverpool en Paris Saint-Germain hebben ondanks serieuze belangstelling geen bod uitgebracht bij PSV. De Eindhovenaren gaan ervan uit dat Sangaré dinsdag nog 'gewoon' inzetbaar is als PSV het in de return van de derde voorronde van de Champions League opneemt tegen Sturm Graz. In Eindhoven won PSV vorige week met 4-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sangaré heeft de grootmachten deze zomer voor het uitkiezen. Zo onderhandelt de Ivoriaan met PSG, zo meldde RMC Sport maandag. De verdedigende middenvelder is bij PSG in beeld als vervanger van Marco Verratti, die in de clinch ligt met de clubleiding en mogelijk naar Saudi-Arabië vertrekt. PSG wil naast een controlerende middenvelder ook nog een creatieveling aan die linie toevoegen.

Voor de fysiek sterke middenvelder betaalde PSV in de zomer van 2020 een transfersom van zo'n zeven miljoen euro aan Toulouse. De middenvelder kwam tot dusver tot 136 wedstrijden in het shirt van PSV, waarin hij 14 keer scoorde en 9 assists gaf. De Eindhovenaren staan op het punt om Jerdy Schouten als vervanger voor Sangaré aan te trekken. De middenvelder komt over van Bologna.