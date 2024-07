PSV wint nipt van SC Paderborn 07 in oefenduel, maar krijgt ook tegenslag te verwerken

PSV heeft zaterdagmiddag de eerste oefenwedstrijd tegen SC Paderborn 07 met 1-2 weten te winnen. In Duitsland zorgden Luuk de Jong, Guus Til en Sebastian Klaas voor de doelpunten, in een duel dat 75 minuten duurde. Om 14:00 uur spelen de Eindhovenaren een nieuwe oefenwedstrijd tegen Paderborn, zodat zoveel mogelijk selectiespelers speeltijd kunnen krijgen.

Trainer Peter Bosz koos in de eerste wedstrijd voor een flink aantal bekende namen in de basis, waaronder Hirving Lozano, Noa Lang, De Jong en Olivier Boscagli. De van FC Utrecht overgekomen Ryan Flamingo stond ook aan de aftrap. Aan de kant van Paderborn, dat komend seizoen actief is in de 2. Bundesliga, stonden er met Koen Kostons en Pelle Boevink twee Nederlanders in de basis.

De Eindhovenaren kregen in de eerste helft een aantal goede mogelijkheden. Zo raakte Lozano de lat, kreeg Til twee grote kansen en vloog een schot van Ismael Saibari rakelings naast.

Halverwege leidde PSV alsnog met 0-1, met dank aan De Jong. De 33-jarige spits opende de score op aangeven van Til.

Toch was er ook een tegenvaller voor de regerend landskampioen: Mauro Júnior verliet na ongeveer 35 minuten het veld met een blessure, en werd vervangen door de negentienjarige Emmanuel van de Blaak. Hoe ernstig de kwetsuur van de Braziliaan is, is vooralsnog onduidelijk.

Hoewel Paderborn ook een aantal keer gevaarlijk was, wisten de Duitsers lange tijd niet te scoren. PSV deed dat in de tweede helft wel nog een keer. Op aangeven van Saibari tekende Til voor de 0-2. Dat leek ook de eindstand te worden, maar vlak voor tijd maakte Klaas toch nog de 1-2.

Dat was ook de eindstand. Later op zaterdagmiddag, vanaf 14:00 uur, staan beide clubs op hetzelfde veld dus nog een keer tegenover elkaar. Hoogstwaarschijnlijk treedt in ieder geval PSV dan met een volledig andere basiself aan.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!