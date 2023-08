PSV wil voormalig recordverkoop terug en doet bod van 15 miljoen euro

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 18:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:57

PSV heeft een bod uitgebracht op Hirving Lozano, zo meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio zaterdagmiddag. De Eindhovenaren willen de Mexicaan, die eerder al tussen 2017 en 2019 voor de club uitkwam, voor meerdere jaren vastleggen. Het bod van PSV bedraagt tien miljoen euro plus vijf miljoen aan bonussen. Volgens Di Marzio zijn de onderhandelingen tussen PSV en Napoli 'geavanceerd', al wil Napoli nog wel iets meer ontvangen dan het bod dat nu op tafel ligt.

Lozano speelde eerder al 79 duels voor PSV, waarin hij liefst 40 goals maakte. Na een uiterst succesvolle periode in het Philips Stadion trok Lozano naar Napoli, waar hij niet verzekerd is van een basisplaats. Met Lozano erbij sorteert PSV mogelijk voor op een vertrek van Johan Bakayoko, die in de belangstelling staat van meerdere clubs. Zo hebben Burnley, Liverpool en uitgerekend Napoli serieuze interesse in de Belgische rechtsbuiten.

Lozano staat nog tot medio 2024 onder contract bij Napoli, waarvoor hij tot op heden 155 keer uitkwam. Daarin was hij goed voor dertig treffers en zeventien assists. Vorig seizoen maakte de Midden-Amerikaan deel uit van de selectie van Napoli die onbedreigd de landstitel greep in de Serie A. Bij Napoli verloor Lozano zijn basisplaats eind vorig seizoen, al was hij vanwege de concurrentie van Matteo Politano sowieso nooit helemaal zeker van een plek bij de eerste elf. Tijdens de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen, uit bij Frosinone (1-3), kwam hij niet van de bank af. Politano werd toen wel gewisseld, maar Eljif Elmas kwam het veld in voor de Italiaan.

Chucky voegde zich in de zomer van 2017 bij PSV, dat ongeveer 12,5 miljoen euro betaalde aan CF Pachuca. Lozano was een belangrijke speler in het team van de Eindhovenaren dat in het seizoen 2017/18 onder Phillip Cocu kampioen van Nederland werd. Twee jaar na zijn komst verkocht PSV hem voor een recordbedrag van 45 miljoen euro aan Napoli, waarmee hij naast de landstitel ook de Coppa Italia won in 2020. In januari van dit jaar werd dat record verbroken door Cody Gakpo, die overstapte naar Liverpool. The Reds betaalden 42 miljoen euro, dat via bonussen kan oplopen tot maximaal 50 miljoen.