PSV wil meer ontwikkeling zien en gaat spits verhuren aan provinciegenoot

Jesper Uneken staat op het punt verhuurd te worden aan RKC Waalwijk, meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De jonge spits (20) van PSV heeft weinig uitzicht op speeltijd in het eerste team van Peter Bosz.

Uneken maakte zijn minuten afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong PSV, waarvoor hij tien goals maakte en drie assists afleverde.

Bij RKC moet de Bosschenaar zich verder zien te ontwikkelen op het tweede niveau van Nederland. Uneken heeft een contract tot medio 2027, waardoor hij komend seizoen zal moeten presteren om hoop te houden op aansluiting bij PSV 1.

RKC gaat vermoedelijk meedraaien in de top van de KKD, wat Uneken normaliter veel scoringskansen oplevert. "Het plan van PSV met Uneken is duidelijk: hij moet nog sterker worden op het tweede niveau", duidt Elfrink de aanstaande huurtransfer naar Waalwijk.

"Kopsterk is de aanvalsleider wel. En een leider in het veld? Dat zit ook helemaal goed. Maar als aanspeelpunt en in het creëren van kansen kan Uneken nog mooie stappen zetten."

Bij PSV 1 is het uitzicht op speeltijd minimaal. Ricardo Pepi lijkt momenteel de beste papieren te hebben om daar komend seizoen de eerste spits te worden.

Het is verder de vraag of Luuk de Jong blijft, maar de verwachting is dat er voor hem een vervanger gehaald wordt áls de aanvoerder besluit te vertrekken uit Eindhoven.