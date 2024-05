PSV wil Driouech na dit weekend vastleggen; ander target momenteel onhaalbaar

De kans is groot dat Couhaib Driouech vanaf komend seizoen uitkomt voor PSV. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft dat de Eindhovenaren de transfer na de play-offs van komend weekend rond willen krijgen. Tegelijkertijd lijkt de komst van Jeremiah St. Juste op dit moment een onmogelijke opgave, al kan daar nog verandering in komen.

Driouech was afgelopen winter al zeer dicht bij een overstap naar PSV, maar op het laatste moment ketste de deal tussen de regerend landskampioen en Excelsior af. PSV bleef desondanks geïnteresseerd in de diensten van de smaakmaker van de Rotterdammers, die na de 6-2 nederlaag tegen NAC Breda op de rand van degradatie staan.

De afgelopen weken is er schot in de zaak gekomen en lijkt een deal aanstaande. Het Eindhovens Dagblad meldt dat het bod van PSV ditmaal wel lager ligt dan in de winter. Hoeveel PSV overheeft voor Driouech, wordt niet vermeld. Het bod van PSV in de afgelopen transferperiode bedroeg tussen de drie en vier miljoen euro.

Vorige week meldde RTV Rijnmond nog dat PSV een bod heeft uitgebracht op Koki Saito. Of de waarschijnlijke komst van Driouech invloed heeft op de mogelijke transfer van Saito, is nog onduidelijk.

St. Juste

Eerder werd bekend dat PSV interesse heeft in St. Juste van Sporting Portugal. De centrumverdediger moet echter meer dan tien miljoen euro kosten en de Portugese topclub wil hem bovendien nu niet verkopen. Als St. Juste ervan overtuigd is dat hij naar PSV wil vertrekken, kan er in de loop van de zomer nog verandering in de zaak komen.

Sporting wist zich te versterken met uitgerekend ex-PSV-target Zeno Debast, maar gezien het systeem met drie centrumverdedigers van trainer Rúben Amorim lijkt dat geen directe gevolgen te hebben voor St. Juste.

Ook is PSV geïnteresseerd in de diensten van Ryan Flamingo van FC Utrecht. Die transfer lijkt haalbaarder, al verlangen de Domstedelingen naar verluidt wel een bedrag van rond de 8,5 miljoen euro, de som die Quinten Timber opleverde bij zijn transfer naar Feyenoord.

Tegenover de mogelijke komst van Flamingo en St. Juste staat het vertrek van Southampton-huurling Armel Bella-Kotchap, die afgelopen seizoen mede door blessureleed weinig indruk kon maken. Ook André Ramalho vertrekt mogelijk uit het Philips Stadion.

