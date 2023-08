PSV wil defensie versterken met peperdure Belg; nog geen bod op tafel

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 21:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:40

PSV wil zich versterken met Zeno Debast, zo weet Feyenoord Transfermarkt te melden. De centrumverdediger, die bij Anderlecht nog tot medio 2025 vastligt, zou volgens het medium bijna twintig miljoen euro moeten kosten. PSV heeft nog geen bod uitgebracht, maar volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zal de club voor minder zaken willen doen.

De negentienjarige Debast staat bekend als een toptalent in België. De 1.91 meter lange centrumverdediger kwam ondanks zijn nog jonge leeftijd al 57 keer in actie voor Paars-Wit. Vorig seizoen gold hij als één van de lichtpuntjes in het team uit Brussel. Anderlecht kende een dramatisch seizoen en eindigde uiteindelijk slechts elfde in de Jupiler Pro League. De club reikte wel tot de kwartfinales van de Conference League, maar daarin bleek AZ na strafschoppen te sterk. Volgens het Eindhovens Dagblad moet Debast, exclusief bonussen, tien tot vijftien miljoen euro kosten. Het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler betaalde, was in het seizoen 2000/01 voor Mateja Kezman.

De Serviër kwam over van Partizan Belgrado en kostte de club toen veertien miljoen euro. Ook als Anderlecht bereid is water bij de wijn te doen, lijkt de kans groot dat PSV zijn transferrecord moet breken om de mandekker naar het Philips Stadion te halen. Debast speelt doorgaans als rechter centrale verdediger in een viermandefensie. Bij PSV zou hij gaan concurreren met onder meer André Ramalho en de momenteel geblesseerde Armando Obispo. PSV leek eerder dicht bij de komst van de veel goedkopere Thomas Beelen, maar de verdediger opteerde voor een dienstverband bij Feyenoord. Jordan Teze staat volop in de belangstelling en vertrekt mogelijk deze zomer nog uit Noord-Brabant.

Debast is inmiddels ook A-international van België. De mandekker maakte onder toenmalig bondscoach Roberto Martínez in september 2022 zijn debuut. De in Halle geboren verdediger maakte toen zijn eerste minuten als Rode Duivel in het Nations League-duel met Wales (2-1 winst). Ook in het daaropvolgende duel met het Nederlands elftal (1-0) speelde Debast negentig minuten, al kon hij een nederlaag niet voorkomen. Zijn laatste interland dateert van 18 november, toen hij de hele wedstrijd op het veld stond tijdens de oefennederlaag tegen Egypte (1-2). Debast werd daarna opgenomen in de WK-selectie van Martínez, maar de jongeling maakte geen minuten in Qatar.