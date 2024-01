PSV wijst aanbiedingen van clubs uit Bundesliga en Ligue 1 op aanvaller af

Het lijkt er sterk op dat Yorbe Vertessen PSV deze winterse transferperiode nog gaat verlaten. Het was al bekend dat de Belgische aanvaller nadrukkelijke belangstelling geniet van Toulouse, Union Berlin en Valencia. Met name de twee eerstgenoemde clubs lijken nog volop in de race te zijn.

Journalist Pieter-Jan Calcoen van Het Nieuwsblad weet donderdag te melden dat zowel Union als Toulouse zijn eerste bod afgewezen heeft zien worden. De clubs zijn echter vastberaden en werken aan een beter voorstel.

Volgens Calcoen wordt er 'eerstdaags een doorbraak verwacht'. Maandag maakte de journalist nog bekend dat ook Valencia in de race is voor de vleugelaanvaller, die nog tot medio 2025 onder contract staat in Eindhoven. In hoeverre de club uit de sinaasappelstad nog kans maakt, is momenteel onbekend. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schreef eerder al dat Vertessen ongeveer vijf miljoen euro zou kunnen opleveren.

Union heeft extra haast om de deal rond te krijgen, daar de nummer vijftien van de Bundesliga David Fofana teruggehaald zag worden door zijn eigenlijke werkgever Chelsea. Vertessen zou het gat dat de Ivoriaan achterlaat moeten opvullen. Fofana maakte overigens geen grote indruk bij Union. In zeventien duels maakte hij twee goals en leverde hij één assist.

Bij Toulouse zou Vertessen trainer Carles Martínez wat extra ademruimte kunnen bieden in de voorhoede. De Spaanse oefenmeester kan bijvoorbeeld voor de rest van het seizoen niet beschikken over Zakaria Aboukhlal, die in september een zware knieblessure opliep.

Vertessen wil graag meer aan spelen toekomen. Bij PSV is de 23-jarige multifunctionele linksbuiten momenteel derde in de pikorde, achter Hirving Lozano en Noa Lang. Peter Bosz stelt soms zelfs Malik Tillman op ten faveure van Vertessen. De Belg heeft zich in de eerste seizoenshelft overigens wel bewezen, onder meer met een fraaie assist in het Champions League-duel met Sevilla (2-3).

Vertessen werd afgelopen seizoen al eens verhuurd door PSV. De pijlsnelle aanvaller kwam tijdelijk uit voor Union Sint-Gillis. Hij kwam twintig keer in actie voor de club uit België. Vertessen scoorde vier keer en gaf drie assists. Elfrink meldde eerder dat ook clubs uit de Jupiler Pro League 'latente' interesse voor de aanvalsleider, al lijken Union Berlin en Toulouse de belangrijkste kanshebbers.

