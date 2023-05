PSV werkt keihard aan nieuwe deal: Xavi Simons wil speciale, nieuwe clausule

Woensdag, 17 mei 2023 om 18:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:17

PSV wil het contract van sterspeler Xavi Simons openbreken en verlengen, zo meldt journalist Mounir Boualin van FCUpdate. De verbintenis van de aanvaller annex middenvelder loopt nog tot medio 2027, maar de Eindhovenaren willen daar graag nog een jaar aan vastplakken. Over de details van het contract wordt onderhandeld, maar duidelijk is dat de club af wil van de 'PSG-clausule' in het contract van de Amsterdammer.

Simons heeft een clausule in zijn contract staan die maakt dat Paris Saint-Germain hem in 2023 en 2024 voor twaalf miljoen euro kan terugkopen. Zelf heeft hij echter al meermaals aangegeven zich goed te voelen bij PSV, al bestaat er nog onzekerheid over zijn nabije toekomst. FCUpdate meldt dat PSV de beruchte clausule uit zijn contract wil laten verwijderen. Daar zou dan een andere clausule voor in de plaats komen. Vorige week werd bekend dat Simons overgestapt is naar makelaarskantoor Doubled, waar hij vertegenwoordigd wordt door zijn nieuwe zaakwaarnemer Darren Dein.

Dein werkt met PSV aan een clausule waarbij Simons een percentage van zijn eigen transfersom zal krijgen bij zijn vertrek uit Eindhoven. Momenteel is de verwachting dat Simons ook na dit seizoen actief zal zijn in het Philips Stadion. De twintigjarige Oranje-international kwam in de zomer van 2022 over van PSG en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot sterspeler van de club.

Het Eindhovens Dagblad meldde onlangs dat Doubled warme contacten onderhoudt met clubs uit de Premier League én Barcelona. Uit de switch van Simons van zijn vorige zaakwaarnemer Rafaela Pimenta naar Dein blijkt volgens de regionale krant niets van een transferwens. Algemeen directeur Marcel Brands vertelde in gesprek met NRC dat Simons graag meer verantwoordelijkheid op zich wil nemen. Brands vertelde in hetzelfde interview bereid te zijn hem die rol te geven.