PSV walst volledig over Sturm Graz heen en bouwt comfortabele marge op

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 22:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:24

PSV heeft zichzelf een uitstekende uitgangspositie verschaft in de derde voorronde van de Champions League. De ploeg van Peter Bosz was in eigen huis veel te sterk voor Sturm Graz, dat met 4-1 opzij werd gezet. Isaac Babadi maakte bij zijn Europese debuut zijn allereerste doelpunt ooit voor PSV. Aanvoerder Luuk de Jong produceerde vervolgens twee doelpunten, terwijl Ibrahim Sangaré na rust voor de vierde Eindhovense goal tekende. Door het tegendoelpunt tussendoor van Jon Gorenc Stankovic zal Sturm de hoop nog niet verloren zijn. De return is over precies een week in Oostenrijk.

Bosz was erg tevreden over zijn ploeg in de gewonnen Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (0-1) en voerde geen enkele wijziging door. Babadi startte bij afwezigheid van de geblesseerde Guus Til dus opnieuw als nummer 10. PSV is bezig met het binnenhalen van Malik Tillman voor die positie. De aanvallende middenvelder komt naar verwachting spoedig op huurbasis over van Bayern München. Aan de zijde van Sturm Graz startte met Kjell Scherpen een Nederlander. De doelman werd deze zomer door Brighton & Hove Albion op huurbasis gestald bij de Oostenrijkse club.

PSV had niet beter aan de wedstrijd kunnen beginnen. In de vierde minuut dreigde Johan Bakayoko met een schot, om de bal op het laatste moment breed te leggen op Babadi. De jongeling nam met links aan en legde de bal met rechts precies binnen tegen de juiste kant van het zijnet: 1-0. PSV denderde door en stond binnen 32 minuten op 3-0. Eerst haalde Bakayoko op rechts de achterlijn, waarna de voorzet van de vleugelspits knap werd binnengekopt door De Jong: 2-0.

Het werd nog mooier voor PSV toen Scherpen na ruim een half uur slecht omging met een schot van Noa Lang, dat recht op de goalie af ging. Scherpen bokste de bal voor de voeten van De Jong, die vernietigend binnenschoot: 3-0. Sturm Graz had nog niets laten zien, totdat de Oostenrijkers vlak voor rust plotseling toesloegen uit een hoekschop. Patrick van Aanholt werd in de lucht geklopt door Gorenc Stankovic, die binnenkopte: 3-1. Vrijwel direct daarna dook PSV zeer gevaarlijk op voor het doel van Scherpen. De goalie keerde het stiftje van Lang, waarna Babadi dacht in te tikken. De mee opgestoomde Van Aanholt dook ertussen en claimde de goal, maar kwam bedrogen uit: de linksback stond buitenspel en het doelpunt werd afgekeurd.

PSV opende ook in de tweede helft ijzersterk, maar deze keer bleven de doelpunten ondanks grote kansen uit. Bakayoko zette de bal na een prachtige passeeractie laag voor, waarna Van Aanholt de enorme kans verprutste door naast te schieten. De Jong werd vogelvrij gezet voor Scherpen, die kalm bleef staan en zo het stiftje van de spits keerde. Bij een nieuwe goede kans miste een volley van De Jong de juiste richting. PSV bleef aandringen en kwam twintig minuten voor tijd op 4-1. Ibrahim Sangaré kopte binnen uit een ragfijne vrije trap van Joey Veerman. Het niveau van PSV zakte in de absolute slotfase weg. Sturm Graz kwam in de 86ste minuut heel dichtbij via Tomi Horvat, die van een meter of acht rakelings naast tikte.