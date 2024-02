PSV wacht kraker tegen Dortmund: ‘Vond Noa Lang iets te blij na de loting’

Donyell Malen treedt volgende week dinsdag in de achtste finales van de Champions League aan tegen zijn oude werkgever PSV. De 25-jarige aanvaller had de loting twee maanden geleden zelf niet gezien, maar werd al snel telefonisch op de hoogte gebracht door Noa Lang, zijn ploeggenoot bij Oranje.

"Noa Lang belde me direct via Facetime en begon hard te lachen", vertelt Malen in aanloop naar PSV - Borussia Dortmund tegenover de NOS.

“Ik zei al aan de telefoon tegen Noa dat ik hem iets te blij vond na de loting. Ik vertelde hem ook dat als hij gaat dribbelen, ik hem omver schop, haha!”, laat Malen met een knipoog weten.

Tot een treffen tussen Lang en Malen lijkt het alleen niet te komen. De aanvaller van PSV staat momenteel aan de kant met een hamstringblessure. Hij mist de heenwedstrijd van dinsdag in Eindhoven en ook de return in het Signal Iduna Park op 13 maart moet Lang hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan.

Malen houdt nog altijd warme herinneringen over aan zijn tijd bij PSV. Hij kwam tussen 2018 en 2021 tot 116 officiële duels in de hoofdmacht en maakte vervolgens voor ruim 30 miljoen euro de overstap naar Dortmund.

"Als ik aan PSV denk, denk ik niet per se aan voetbal, maar ook hoe ik mij daar gewaardeerd voelde als persoon, hoe warm het was”, geeft Malen aan. “Er werken nog veel dezelfde mensen, met wie ik allemaal een band heb. Dat geldt ook voor de masseur, de teamleiders... We appen nog vaak. Het is mooi om de connectie met die mensen weer een nieuw momentje te geven.”

De Oranje-international is bezig aan zijn derde seizoen bij BVB, waar hij voor het derde jaar op rij fraaie statistieken kan overleggen. Deze jaargang was Malen in 28 wedstrijden over alle competities al goed voor 10 goals en 3 assists.

Dortmund zelf kent tot dusver een wisselvallig seizoen. In de Champions League won het de ijzersterke groep met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United, maar in de Bundesliga is de landstitel een utopie geworden. Die Borussen staan momenteel vierde en de achterstand op koploper Bayer Leverkusen bedraagt liefst zeventien punten.

